5 rimedi incredibili per allontanare naturalmente le formiche: ecco quali

Sei in cerca di rimedi naturali per allontanare le formiche da casa tua? Ti trovi nel posto giusto! L’aumentare delle temperature porta con sé diversi inconvenienti, tra i quali l’invasione degli insetti. Se ti sei imbattuto in un esercito di formiche in cucina o nel terrazzo di casa, allora è tempo di correre ai ripari. Non occorre utilizzare insetticidi chimici che possono nuocere l’ambiente. Le giuste precauzioni e alcuni rimedi particolarmente efficaci saranno in grado di eliminare le formiche una volta per tutte.

Ecco 5 rimedi naturali per allontanare le formiche

Se conoscerai i migliori rimedi naturali per allontanare le formiche, potrai liberarti di questo problema una volta per tutte. Perché le formiche entrano in casa? Questi fastidiosi insetti si intrufolano nelle nostre abitazioni soprattutto in estate, alla ricerca di un rifugio sicuro e di cibo per fare sopravvivere la propria colonia. Per questa ragione è facile incontrare una fila di formiche marciare sul pavimento della cucina, uno spazio in cui i residui di cibo non mancheranno mai.

Le formiche sbucano fuori dalle crepe delle mura, dal vaso di una pianta o dalle fessure delle travi in legno. In questi anfratti è probabile che abbiano creato il loro nido, un rifugio sicuro che lasciano esclusivamente per cercare nutrimento. Bastano poche, microscopiche briciole per farle uscire allo scoperto. Come eliminare le formiche in maniera naturale?

Bicarbonato contro le formiche

Ecco un rimedio naturale incredibile per tenere lontane le formiche da casa tua. Per preparare questa trappola avrai bisogno di bicarbonato e zucchero a velo. Prendi due o tre tappi larghi a sufficienza, come quelli della passata di pomodoro. Versa un cucchiaio di bicarbonato e un cucchiaio di zucchero a velo su ognuno. Mescola con cura e poi piazzali nei punti di passaggio dei piccoli artropodi eli vedrai sparire nel giro di pochi giorni.

Aglio: un odore odiato dalle formiche

Se ti stai domandando che odore odiano le formiche, la risposta giusta sarà: l’aglio! Fai macerare alcuni spicchi d’aglio insieme al peperoncino nell’acqua per diverse ore. Poi travasa la soluzione ottenuta dentro un flacone spray: avrai realizzato un prodigioso repellente naturale contro ogni genere di insetto. Se spruzzato con regolarità sui punti strategici, potrai eliminare le formiche nei muri e in ogni angolo di casa.

Il Borotalco: un toccasana contro gli artropodi

Tra i rimedi naturali per allontanare le formiche c’è senza dubbio il borotalco. Se cospargerai le zone infestate dagli insetti con un po’ di prodotto, potrai dire addio al problema una volta per tutte. Il talco in polvere o in gesso ha un’efficace azione repulsiva nei confronti di queste ostinate creaturine.

Sale grosso contro le formiche

Anche il sale è un metodo efficace per eliminare questi invasori. Ti basterà distribuire una manciata di sale grosso vicino al nido delle formiche o su alcuni punti strategici e le vedrai lasciare la tua casa dopo pochi giorni. Per evitare che rientrino potrai lasciare un po’ di sale sul balcone di casa o sui davanzali a mo’ di protezione.

Aceto: un rimedio naturale vincente!

Contro le formiche potrai usare l’aceto bianco. Il suo odore è poco tollerato da questi insetti. Per questo motivo, sarà sufficiente versarne un po’ in uno spruzzalo e utilizzarlo negli angoli di casa più opportuni. Così facendo, farai scappare formiche e altri insetti molesti.