Gli afidi nelle piante sono dei parassiti infestanti che compromettono la salute e debilitano la struttura della pianta. Gli afidi o parassiti non sono più lunghi di qualche millimetro ma sono molto prolifici. Un’infestazione di afidi su una pianta può dare vita a una colonia di qualche centinaio di parassiti finanche a qualche migliaio nelle pianti più grandi.

Questi insetti si nutrono della linfa delle piante sia dalla radice che dalle foglie, nonché dai fusti e dagli steli. Coinvolgono, insomma, tutte le parti della pianta attaccandola su tutti i fronti. I loro più grandi nemici sono le formiche, alcuni tipi di bruchi e le coccinelle. Questi insetti si cibano degli afidi e ne possono mangiare in gran quantità. I bruchi però, possono a loro volta mangiare le foglie, e quindi non è sempre un bene vederli sulle piante.

Per fortuna esistono dei metodi naturali per eliminare i parassiti come il macerato di ortica o il bicarbonato di sodio. Questi metodi sono efficaci qualora l’infestazione sia al primo stadio. Diventano meno risolutivi nel caso in cui la colonia sia piuttosto diffusa e la situazione della pianta sia già compromessa. In questo caso, purtroppo, bisognerà ricorrere a qualche soluzione chimica per eliminare definitivamente il problema.

Cosa sono gli afidi nelle piante e cosa fanno

Come abbiamo già detto gli afidi sono dei parassiti. Si nutrono delle parti vitali della pianta succhiando direttamente dalle foglie, dal fusto, dagli steli e dalle radici la linfa. Oltre a ciò producono la melata, una sostanza zuccherina che si appiccica al fusto impedendo, di fatto, al tessuto vegetativo della pianta di traspirare.

In questo modo la pianta si indebolisce sempre più fino a morire. I parassiti possono iniziare il loro attacco anche dalle radici e questa è la situazione più difficile da rilevare. Infatti, quando notiamo degli afidi dislocati su tutta la pianta significa che l’attacco arriva proprio dal basso. Bisognerà intervenire tempestivamente se si vuole salvare la pianta. Ma gli afidi possono anche nascondersi all’interno dei boccioli e rovinare la fioritura. Anche in questo caso quando ce ne accorgiamo è già troppo tardi e la fioritura è compromessa.

Come eliminare i parassiti

Spruzzando regolarmente sulla pianta una soluzione all’ortica al fine di prevenire l’attacco di afidi o ad attacco già avvenuto, possiamo limitare i danni. La soluzione si prepara dalle foglie di ortica fresche messe in infusione nell’acqua bollente. Quando poi l’acqua si raffredda si filtra e si spruzza direttamente sulla pianta e sulle radici.

Oppure possiamo realizzare una miscela acqua e bicarbonato di sodio ben disciolto. Spruzziamo sulle parti da trattare e sulle radici. La melata la possiamo eliminare creando una pasta di bicarbonato di sodio e qualche goccio di acqua e poi massaggiando il fusto. Bisognerà fare dei movimenti delicati per non graffiare il tessuto vegetativo.

Infine, può risultare efficace anche una miscela di acqua e pepe di cayenna. Allontana non solo gli afidi nelle piante ma anche diversi tipi di insetti che mal sopportano le fragranze pepate. I grani vanno polverizzati e mescolati all’acqua.