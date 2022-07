E’ evidente che non tutti abbiamo il medesimo grado di “sensibilità“, sopratutto quando siamo portati a relazionarci con il mondo che ci circonda. Un contesto come quello moderno, estremamente stressante e spesso ipercompetitivo, infatti evidenzia alcune criticità che possono essere realmente impattanti, ed evidenziare alcuni fattori. Almeno una volta abbiamo conosciuto alcune personalità che appaiono più vulnerabili di altre dal punto di vista emotivo anche se difficilmente queste sono sovrapponibili con altre personalità analoghe.

Spesso questi individui assumo un atteggiamento “difensivo” così da non essere feriti, ma non tutti i vulnerabili sono uguali, come detto. Ecco i segni più vulnerabili in assoluto!

Attenzione a questi segni! Sono i più vulnerabili secondo lo zodiaco!

Pesci

E’ il sensibile per eccellenza, il segno che preferisce non esporsi per una recondita “paura” di confrontarsi e mettere in discussione le proprie certezze. Anche nei contesti sociali è solito essere molto schivo e anche se magari ha delle buone idee, preferisce sempre andarci con i “piedi di piombo”.

Scorpione

La vulnerabilità e la sensibilità dello Scorpione costituisce qualcosa di conosciuto e risaputo. Non prova mai a nascondere le proprie sensibilità ma quantomeno a “tenerle a bada”. E’ un segno che prova ad anticipare ed evitare le fonti che lo portano a soffrire, e ciò appare percepibile anche dall’esterno.

Ariete

Fa molto spesso il “duro”, ma è un segno molto vulnerabile sopratutto alle offese personali che lo colpiscono nel profondo, anche più del “dovuto”. Questo perchè Ariete da un peso importante alle parole sa quanto possano essere impattanti in un senso o nell’altro.