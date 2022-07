Nell’epoca dei pagamenti digitali come quella che stiamo vivendo, uno strumento come il bonifico rappresenta una delle soluzioni migliori sotto molti punti di vista, anche in virtù di una sorta di “tendenza” da parte degli stati europei a propendere per i pagamenti e le transazioni senza denaro fisico. La moneta elettronica, sotto tutte le sue forme, rappresenta infatti la migliore soluzione, ed i bonifici sopratutto per questa tendenza, risultano essere sempre molto diffusi e sempre più diversificati. In particolare, una versione “moderna”, oramai utilizzabile attraverso la quasi totalità delle banche italiane ed europee: i bonifici istantanei, come intuibile dalla nomenclatura costituiscono una delle possibilità di inviare denaro in modo “sicuro” tra le più utilizzate del nostri tempi.

Bonifici istantanei, attenzione quando li fate: ecco cosa accade

Il bonifico tradizionale da diversi anni è stato sostituito, per quanto riguarda il contesto europeo, da quello SEPA, ossia una versione “ottimizzata”, più rapida e sicura che rappresenta il bonifico standard per tutti i paesi dell’Unione Europea ma anche altri che comunque fanno parte dell’Area Unica dei pagamenti in Euro. Se un bonifico “classico” richiede diversi giorni per essere portato a “termine”, quello SEPA solitamente ne necessita non più di 2-3 (lavorativi). I bonifici istantanei rappresentano una ulteriore evoluzione di questo concetto, in quanto sono utilizzabili solo all’interno dell’area SEPA.

Tecnicamente il bonifico istantaneo è stato concepito nel 2017 SEPA Instant Credit Transfer, e gradualmente ha trovato posto con sempre maggior frequenza presso le banche europee, incluse quelle italiane, che oggi mettono a disposizione questo strumento nella quasi totalità dei casi.

I vantaggi sono evidenti: un bonifico istantaneo infatti viene evaso in meno di 10 secondi ed è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, anche se i costi di commissione sono leggermente più alti.

Bisogna comunque fare attenzione quando si usa uno di questi bonifici che per la loro stessa natura sono difficilmente rimborsabili, quindi non vanno utilizzati ad esempio nell’ambito della compravendita di oggetti.