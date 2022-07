La mente umana è una delle cose più complesse che conosciamo, e lo studio del nostro personale “centro di comando” intriga e incuriosisce la specie umana dalla notte dei tempi. Anche se oramai conosciamo “abbastanza” del funzionamento, molte cose restano estremamente misteriose. Ad esempio, il concetto di carisma, già affrontato in passato, ossia una “dote” che è parte di alcune personalità di avere un impatto decisamente incidente sugli altri. E’ pur vero che allo stesso modo non è facile comprendere perchè alcune persone sembrano essere più influenzabili di altre, anche a fronte di non ben precisate ragioni. Se per alcuni questi sono solo “ingenui”, per tanti altri la situazione è più complesa. Quali sono i segni tradizionalmente più influenzabili di tutti?

Conosci questi segni? Sono i più influenzabili. Lo sapevi?

Cancro

Non è una sorpresa per gli stessi Cancro trovarsi in lista. Questo perchè tendono a fidarsi molto di ciò che sentono e ciò che leggono ma anche nell’ambito sociale pur avendo una personalità distinta e diversificata si lasciano troppo spesso influenzare anche se la controparte non ha intenzione di farlo. Insomma, forse a tratti troppo fiduciosi, al limite dell’ingenuità.

Gemelli

Sulle prime sono loro ad influenzare gli altri: Gemelli è una personalità complessa, difficilmente inquadrabile con precisione sopratutto all’inizio. Tuttavia la loro imprevedibilità diventa in qualche modo prevedibile ed è relativamente facile prendersi gioco delle loro azioni.

Scorpione

Anche se ha un carattere definito e “forte”, basta lusingare un po’ Scorpione per farlo sentire a suo agio, e quindi fargli “abbassare” le difese. E’ un segno prudente ma tendente all’ottimismo verso gli altri esseri umani.