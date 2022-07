Possedere un conto corrente risulta essere qualcosa di oramai molto diffuso al giorno d’oggi: rispetto al passato infatti utilizzare e gestire uno di questi strumenti risulta essere decisamente più semplice ed intuitivo per la maggior parte delle persone, anche in virtù dei costi di gestione tendenzialmente più contenuti. Essenzialmente è uno strumento adibito prevalentemente alla gestione e alla “conservazione” dei propri risparmi, e funzionando su una base telematica, risulta essere sempre “preferito” dalle autorità centrali.

Conto corrente, ecco cosa succede se superi questo limite

Esiste un vero e proprio limite di denaro che è possibile associare ad un conto corrente? In realtà no proprio in virtù dell’appena citata “tracciabilità”: lo Stato infatti non ha motivazioni precise per porre un limite effettivo proprio perchè sostanzialmente può tenere traccia di ogni forma di importo in modo estremamente semplice. Esistono comunque alcune forme di limite, ad esempio legate al contante: per motivazioni legate al riciclaggio e all’uso improprio di denaro liquido, ad esempio quando viene utilizzato per compiere azioni illegali, esiste una soglia pari a 10 mila euro al mese. Se si supera questo limite l’UIF, Unità di Informazione Finanziaria, adibita proprio a limitare il riciclaggio di denaro, si attiva per “far luce” sull’entità di questi prelievi. Non esistono invece limiti in fatto di versamenti su conti correnti.

Come ogni forma di strumento finanziario analogo, esiste l’imposta di bollo, una forma di tassa che viene automaticamente “scalata” una volta all’anno dall’importo accumulato, pari a 34,20 euro per i privati e 100 per le imprese. Questa tuttavia diventa obbligatoria solo a fronte di una giacenza media superiore di 5000 euro.

Discorso diverso per quanto riguarda il livello di “sicurezza” del denaro sul conto corrente: il Fondo Interbancario Nazionale offre una sorta di garanzia di rimborso per tutti gli accumuli di denaro sui conti corrente fino a 100.000 euro, in caso di instabilità bancaria.