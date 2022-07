Anche fare le faccende domestiche, in particolar modo le cosiddette “pulizie”, non rappresenta qualcosa di uguale e definito per tutti e sopratutto non mai sempre identico dal punto di vista temporale: le nostre nonne e bisnonne utilizzavano prevalentemente prodotti “fatti in casa”, mentre le epoche successive hanno completamente cambiato il volto delle pulizie, con detersivi più diversificati e specifici ma anche molto spesso di origine industriale. L’attuale scenario appare decisamente più “accorto” nei confronti della salute sia degli utilizzatori, ma anche riguardo l’ambiente: molto spesso i detergenti vengono “ripuliti” dalle sostanze più dannose e superflue, anche se molti risultano essere ancora estremamente diffusi. Quali sono i detersivi e detergenti che non è consigliabile comprare in quanto tendenzialmente tossici sia per noi, che per l’ambiente?

Ecco 3 detersivi da NON comprare, sono i più tossici: ecco la lista

In generale, si fa sempre più ricorso a prodotti multiuso, sia perchè molti di questi risultano essere effettivamente efficaci su varie tipologie di superfici ma anche per ridurre l’apporto di immondizia.

Ti potrebbe interessare: Se hai la buccia di banana in casa non buttarla: ecco cosa puoi fare

Ad esempio i prodotti specifici da forno, che per loro natura “devono” essere particolarmente aggressivi ed efficaci contro le incrostazioni, per cui in quasi tutti i casi sono costituiti da soda caustica o solventi decisamente tossici, che possono portare ad una effettiva tossicità.

Deodoranti per l’ambiente, anche se non tutti sono nocivi, è meglio cercare di limitarne l’uso, sopratutto quelli “non di marca” che spesso presentano al loro interno un denso apporto di sostanze dannose per l’ambiente.

I deodoranti per il WC, nello specifico quelli nella “gabbietta” di plastica, fino a non troppi anni fa estremamente utilizzati. Si tratta di un sistema di deodorazione non efficace, particolarmente inquinante e sostanzialmente inutile, infatti non a caso risultano essere utilizzati sempre di meno. Inoltre anche solo “maneggiarli” sostanzialmente è un grosso “aiuto” per i germi.