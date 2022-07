Una delle cose più importanti che bisogna fare per prenderci cura delle nostre piante è la potatura. Con essa su va ad eliminare il “superfluo”, cioè i rami che non aiutano la pianta, ad esempio quelli secchi o malati.

Con la potatura si vanno a tagliare i rami che danneggiano la pianta, soprattutto se sono malati o intralciano la prossima fioritura. Inoltre, si parla anche di una cosa estetista, per migliorare o dare alla pianta una forma più bella da vedere. Si va anche ad accelerare la produttività di essa, con nuovi fiori e frutta.



Quasi tutte le piante hanno bisogno di una potatura, ad esempio gli alberi da frutta o da fiore. Ogni pianta ha potature diverse, ad esempio quelle sopracitate hanno una potatura di formazione e quella di produzione.

Ecco come potare le piante e gli alberi dal 7 luglio: la guida completa

Questo tipo di operazione deve avvenire in momenti specifici dell’anno e ogni pianta ha un momento diverso di potatura e anche una tecnica apposita per farlo. Quindi prima di cominciare a tagliare è meglio conoscere a fondo la pianta, così da non recare danni ad essa. Un esempio pratico sono gli alberi, che hanno 3 diversi tipi di rami. I primi sono quelli dove crescono solo le foglie, i secondi sono quelli dove crescono i frutti e poi ci sono i rami in cui ci sono sia le foglie che i fiori. Gli ultimi sono i rami più importanti e se ne devono lasciare abbastanza per una ricca fioritura e quindi abbastanza frutta.

All’inizio dell’estate, dopo il 7 luglio si vanno a tagliare tutti quei rami che hanno già dato i frutti, così da sperare in altri. Tra questi alberi troviamo il limone, l’albicocco, il lampone e il ribes. Quindi per avere altri frutti si devono tagliare i rami precedenti, ci sa farne sviluppare altri.

Tra le piante che vanno potate ad inizio luglio troviamo anche il glicine. La quale, si estende molto quindi deve essere potata per aggiustare la forma e per non farla crescere troppo. Si vanno quindi ad eliminare i succhioni e rami, così si va a stimolare anche la fioritura successiva.

Si possono potare anche le rose in questo periodo. Di base la loro potatura avviene a tra gennaio e marzo, ma in questo periodo si possono tagliare solo le cime, così da avere una fioritura più prosperosa.