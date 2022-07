Una società comune tende a propendere verso la standardizzazione di alcuni concetti, e anche se sopratutto negli ultimi decenni c’è tendenzialmente meno “paura” ad esprimere la propria essenza caratteriale, è inevitabile che comportamenti e atteggiamenti non così condivisi non rientrano nei canoni comuni, e sono quindi considerati come bizzarri. E’ tendenza umana voler mettere alcune etichette su personalità che hanno un comportamento che sembra diverso rispetto alla maggior parte delle persone. Anche il contesto maschile è infatti pieno di personalità che sono apparentemente fuori dal comune e questi uomini sono definiti “bizzarri” per vari motivi. Quali sono i segni più bizzarri secondo lo zodiaco?

Ecco gli uomini più bizzarri secondo lo zodiaco. Sono questi 3!

Vergine

L’uomo Vergine viene definito un “calcolatore” per quanto è schematico, preciso e meticoloso, a volte ai limiti dell’ossessione. Ciò che lo rende maggiormente “bizzarro” resta la capacità di non lasciar trasparire le emozioni più recondite e profonde. Insomma è una sorta di “robot”, almeno esternamente. In realtà il segno è dotato di una complessità che lo porta ad essere molto più “difficile” da capire di così.

Sagittario

L’uomo forte, macho, che non deve chiedere niente a nessuno non fa assolutamente parte del profilo tipico del Sagittario. E’ sensibile, agisce di testa sua e fondamentalmente adotta lo stile di vita “vivi e lascia vivere”. Una sorta di hippie “moderno”, che mal si adatta ai contesti formali. Ecco perchè in apparenza è “bizzarro” per alcuni.

Scorpione

La complessità mentale dello Scorpione è cosa nota, ma la sua mente sembra andare in tante direzioni diverse. Durante una conversazione appare molto coerente ma a volte parlare con lui non porta da nessuna parte. Insomma è un enigma che fa effettivamente avere l’impressione di essere “strano”.