La sincerità rappresenta uno standard assoluto, al quale tutti siamo portati ad ambire, pur essendo per l’appunto qualcosa di irraggiungibile. E’ infatti parte della natura umana non essere mai sinceri al 100 %, ma esistono enormi differenze tra una persona che è naturalmente sincera e portata a farne un valore fondamentale e chi invece fa delle bugie il proprio modus operandi. In amore sopratutto, trattandosi di una condizione intima e personale, la sincerità appare come qualcosa di indispensabile: in una relazione pretendiamo la sincerità ma non sempre siamo disposti a fare lo stesso. Tuttavia alcune personalità si distinguono: queste donne sono le più sincere in amore secondo lo zodiaco.

Ecco le donne più sincere in amore, secondo lo zodiaco. Le conosci?

Bilancia

E’ un segno che non ama la luce dei riflettori ma è sinceramente e naturalmente portata ad ascoltare gli altri. Essendo naturalmente diplomatica è sincera ma senza essere inopportuna e sgarbata. Insomma una sorta di “panacea” per tantissime persone. Questa tendenza la rende sotto molti punti di vista la partner ideale in amore.

Ariete

Anche se a volte è un po’ invadente e leggermente “diretta”, la sincerità per la Ariete è un valore fondamentale, che viene “chiesto” ed “elargito” in continuazione. Anche nel comportamento la donna nata sotto questo segno è molto “pane al pane, vino al vino”, e dice le cose come stanno.

Cancro

E’ empatica e soffre parecchio i raggiri. Ecco perchè è portata naturalmente ad essere sincera pur “misurando” molto le parole. Anche quando deve fare una critica preferisce stare zitta oppure essere leggermente inopportuna piuttosto che dire bugie.