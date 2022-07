Il 21° secolo sarà indubbiamente ricordato per quanto riguarda il settore finanziario, dall’arrivo sul mercato globale delle criptovalute, una delle tipologie di valute elettroniche più discusse e sicuramente impattanti in assoluto. Il contesto stesso delle criptomonete risulta ssere assolutamente interessante dal punto di vista esterno, a partire dal funzionamento stesso: rispetto al denaro tradizionale infatti le crypto non sono considerabili “valute in corso legale” quanto piuttosto una risorsa economica decentralizzata, ossia che non viene gestita in alcun modo da autorità come governi e banche, che vede il proprio valore essere influenzato semplicemente in base alla richiesta delle valute stesse. Bitcoin ha ufficialmente “tracciato” la prima strada, anche se attualmente un po’ come tutte le crypto risulta in “crisi”. Perchè è interessante investire su Bitcoin?

Cripto moneta

Lo standard creato da Bitcoin ha avuto un enorme effetto su tutte le valute basate sullo stesso principio, create successivamente, come il funzionamnto e lo scambio di valute che avviene in maniera decentralizzata come accennato, ed esclusivamente in maniera digitale attraverso una tecnologia di contabilità generalizzata definita blockchain. Le “monete” virtuali in senso stretto, definite token, sono “estratte” attraverso il lavoro di numerosi computer collegati sulla medesima rete (definiti nodi). Il numero di questi token per quanto riguarda Bitcoin è “limitato” e questo ha portato nel corso del tempo a definire Bitcoin abbastanza affidabile. Abbastanza perchè come tutte le criptovalute è fortemente volatile: attualmente il valore di un singolo BTC è di poco inferiore ai 20 mila dollari statunitensi, molto meno del “picco” raggiunto poco più di un anno fa, quando anche grazie a varie “influenze” esterne, Bitcoin ha superato i 69 mila dollari.

Ecco perché dovresti investire in Bitcoin: le previsioni sconvolgenti

Essenzialmente perchè la valuta ha già tantissime applicazioni e viene addirittura utilizzata come valuta ufficiale per alcune nazioni come El Salvador e Paraguay: il supporto è costante da parte di molti e acquistando ora Bitcoin che si trova in una condizione di ribasso è possibile sicuramente ottenere un guadagno in futuro.

Il valore secondo diversi analisti potrebbe ritornare su livelli almeno paragonabili a quelli del 2020 (40-50 mila dollari).