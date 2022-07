Oggigiorno chiunque possiede un cellulare, con cui chiamare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo una persona. Mentre anni fa prima degli anni 80, quando ancora non esistevano si usavano i gettoni telefonici. Il gettone a quel tempo era considerato comunque una novità e ha avuto un ruolo fondamentale nella cosiddetta rivoluzione del settore tecnologico legato alla comunicazione. Il gettone è stato simbolo di questa rivoluzione per oltre 50 anni, un tempo veramente molto ampio.

Il gettone telefonico é uno dei dei principali strumenti utili per i telefoni pubblici che si trovavano nelle cabine telefoniche. Queste cabine erano molto diffuse, soprattutto in Italia, dove pochi si potevano permettere di avere un telefono personale a casa. Quindi la maggior parte delle persone usufruiva attraverso questi gettoni dei telefoni pubblici per fare una chiamata.

Ecco quanto vale un gettone telefonico 7903: “pazzesco”

I gettoni sono stati creati nel 1927, dalla Stipel. Quest’ultima è stata una Delle prime società telefoniche che sviluppò i gettoni. Questi erano ottone o alpacca e venivano utilizzati solo come dimostrazione all’interno della Fiera Campionaria di Milano. Ma nel giro di pochi anni furono fondate altre società telefoniche, presenti su tutto il territorio italiano. Fino al dopoguerra non venivano usati molto questi gettoni, ma erano diffusi solo in determinate aree e anche l’aspetto era molto diverso tra loro. Negli anni 50 però ci fu il “boom” di questi piccoli oggetti infatti i gettoni avevano un funzionamento limitato per zone ed anche l’aspetto di questi piccoli oggetti e ci furono le cabine telefoniche.

Tutti i gettoni coniati dal 1959 fino al 1980 hanno 4 cifre su uno dei lati, con cui viene indicato l’anno di coniazione. Il gettone 7903 ad esempio, indica che è stato fatto nel marzo del 1979. Il numero 03, indica appunto il mese di marzo. Non si tratta di un gettone raro, ma è abbastanza comune. In particolare sono famosi quelli coniati da URMET – COSTRUZIONI, riconoscibile per la sigla UT. Il loro valore cambia in base allo stato di conservaziome. Ma di base valgono solo 5-6 euro, valore che scende se il gettone è conservato male o presenta imperfezioni o graffi.