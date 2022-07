Negli ultimi anni vecchie “etichette” legate al genere sono state messe in discussione e talvolta anche considerate vetuste. Uno di questi è, almeno parzialmente, il concetto di uomo macho, o comunque una figura maschile forte e talvolta anche molto passionale nei confronti dell’altro sesso. Secondo vari standard ancora attuali e percepiti come “reali”, in amore un uomo deve essere passionale, dotato di grande impulso e carisma anche “sotto le lenzuola”. Ma è evidente che non tutti gli uomini possono corrispondere a questo tratto, in quanto alcune personalità maschili semplicemente non lo sono. Quali sono i meno passionali tra gli uomini, secondo lo zodiaco?

Gli uomini meno passionali dello zodiaco. Ecco la lista!

Capricorno

Non passionale ma non affatto noioso: Capricorno rappresenta la concretezza allo stato puro, la pragmaticità e la tendenza ad essere molto diretto. E’ un eccellente ascoltatore ma non riesce a calarsi in maniera naturale e spontanea in un ruolo da “passionale”. Ha tantissime qualità ma questo tratto spesso non fa parte del loro carattere.

Vergine

Dimostra la propria carica amorosa e sentimentale attraverso vari modi ma è troppo “impostato” ed artificioso per apparire naturale. Raramente Vergine dimostra di essere a suo agio quando c’è bisogno di evidenziare in maniera evidente la propria passionalità. Vi riesce, ma a modo suo.

Acquario

Acquario, o meglio l’uomo di questo segno fa sempre di testa sua ed è trasparente nel farlo. Odia le occasioni formali, a volte è eccessivamente spontaneo ma ha anche un grande cuore. Però appare spesso impacciato quando c’è da fare un po’ il “focoso”.