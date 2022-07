I gatti vanno protetti in estate: ecco cosa può accadere

Con l’arrivo dell’estate e delle belle giornate, un ruolo principale lo prende il calore. Ebbene, non solo gli umani possono soffrire il caldo, ma anche i nostri animali a quattro zampe, in particolare i gatti. I gatti possono essere vittime di un colpo di calore.

Come riconoscere un colpo di calore nei gatti

Un gatto che raggiunge una temperatura corporea molto alta presenta dei sintomi piuttosto comuni, come ad esempio difficoltà respiratorie, letargia, spossatezza e mancanza di equilibrio, ma anche iperattività e nervosismo. Una cosa che noterete immediatamente è quella di sentire i cuscinetti dei nostri felini molto caldi. A questi sintomi si aggiungono mucose arrossate, febbre e vomito. Una delle prime cose da fare è quella di mettere il nostro gatto al riparo dai raggi solari, preferibilmente in un posto ombreggiato.

Come evitare il colpo di calore

Il primo consiglio da seguire è naturalmente evitare una prolungata esposizione al sole: ai gatti piace molto rilassarsi facendosi baciare dai raggi solari e riposarsi all’aria aperta. Ma bisogna stare attenti a non esagerare. I gatti in casa devono sempre avere a disposizione degli spazi all’ombra per poter trovare fresco e refrigerio quando ne hanno voglia. Una prolungata esposizione al sole, potrebbe portare il vostro felino ad avere un colpo di calore, rendendolo spossato e debilitato.

Aiutalo a non soffrire: bagnagli le zampe

Come ben sapete i gatti non sudano. Proprio per questo motivo, hanno alcune zone del corpo dalle quali disperdono il calore. Una di esse si trova alla base delle zampe, ovvero nei polpastrelli. I cuscinetti rosa morbidi assurgono proprio a questa funzione. Quindi se vogliamo abbassare la loro temperatura corporea basterà avere a disposizione un panno umido per bagnarli e tenerli sempre ben idratati. Immergiamo il panno in acqua fresca e mettiamolo sotto le zampette: di certo ne avrà un immediato refrigerio.

Aria fresca e cibi umidi

Anche in casa è importante che la temperatura sia fresca e costante. Teniamo abbassate tende e tapparelle nelle ore più calde della giornata, per creare degli spazi all’ombra in casa. Se abbiamo la possibilità di installare un ventilatore al posto del condizionatore è meglio. In questo modo potremmo direzionare il getto di aria fresca favorendo la circolazione del fresco in tutta la stanza; l’aria condizionata invece potrebbe essere troppo fredda per il gatto da fargli rischiare un ipotetico raffreddore.

Anche l’alimentazione è un ottimo mezzo per contrastare il caldo. Tra i cibi umidi e secchi più adatti in estate vi sono di certo quelli umidi che contengono un’alta percentuale di acqua al loro interno. Tenete a mente che è importante che la pappa sia sempre di ottima qualità e che abbia le proprietà giuste per la salute e il benessere dei nostri amici felini.