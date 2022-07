Il sapone più comune, può seccare la pelle perché viene fatto con grasso e soda o potassa caustica e a contatto con l’acqua si ha un pH alcalino. Quest’ultimo si trova in contrasto con il pH della nostra pelle e quindi può portare a far seccare la pelle o anche irritazioni e dermatiti.



Proprio per questa cosa, la saponetta non deve essere usata per il viso e per il corpo con abitudine, dato che questo tipo di sapone asporta il naturale film idrolipidico della pelle, cioè la barriera formata da acqua e grassi che ha il compito di proteggere la pelle dagli agenti esterni, così da non farli penetrare nell’epidermide. Inoltre, sempre questa barriera previene l’eccessiva perdita di acqua e assicura un giusto grado d’idratazione.

Sapone di Aleppo

In generale, si sa che lavarsi troppo fa male alla nostra pelle, soprattutto se vengono usati detergenti aggressivi che sono dannosi proprio come il sapone. Un buon prodotto invece è il Sapone di Aleppo, che viene realizzato con i grassi di origine vegetale. Con questo sapone si va a fare una pulizia molto profonda della pelle ma si va anche ad idratarla. Questo sapone ha molte proprietà. Grazie all’olio di alloro, è antisettica e disinfettante, é rigenerante e cicatrizzante grazie alla Vitamina E, mentre grazie agli antiossidanti é purificante e tonificante. In commercio, online o nei negozi fisici, se ne trovano di molti più, che hanno percentuali differenti di alloro e si può scegliere in base alla propria pelle.



Il sapone di marsiglia può seccare la pelle? ecco tutta la verità

Lo stesso vale per il Sapone di Marsiglia, ma deve essere puro al 100%. È utile per le persone che soffrono di dermatiti infiammatorie e gli allergici, dato che ha proprietà lenitive e rispetta il naturale pH della pelle.

Può essere utilizzato per molte così, ad esempio per l’igiene intima o per lavare gli capi a mano o anche in lavatrice. In lavatrice va usato direttamente a pezzi nel cestello. Un buon detergente per essere considerato tale deve rispettare il pH cutaneo e oscillare intorno a valori di 5,5. Quelli migliori sono sicuramente quelli liquidi, a base di tensioattivi, ovvero sostanze con proprietà emulsionanti, schiumogene, detergenti e che hanno un pH simile a quello della pelle. In pazienza con la pelle sensibile o con dermatiti sono consigliati quelli senza profumi o conservanti pericolosi.