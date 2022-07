Avere l’accesso al terrazzo è indubbiamente un enorme vantaggio dal punto di vista pratico e “logistico”: si fa riferimento con questa denominazione all’area situata in cima ad una costruzione come può essere un palazzo o un appartamento. Se abbiamo la fortuna di possedere questa area, solitamente le idee migliori sono legate ad un utilizzo ricreativo. Tuttavia il terrazzo per sua stessa posizione e “natura” tende ad essere continuamente “vittima” delle alte temperature. Non solo, visto che risulta essere la principale barriera termica nei confronti delle intemperie per i piani sottostanti. Sopratutto nei mesi estivi le temperature eccessivamente torride possono portare ad un surroscaldamento del nostro terrazzo. Come è possibile raffreddarlo rapidamente?

Il terrazzo è troppo caldo? Ecco come raffreddarlo in poco tempo

Solitamente la soluzione migliore è quella di utilizzare uno strato differente dal tradizionale “tetto caldo” che prevede prima la posa in opera dell’isolante e poi della guaina impermeabilizzante come ultimo strato. Per raffreddare il nostro terrazzo viene utilizzato spesso si fa ricorso al tetto freddo, ossia una sorta di intercapedine disposta tra lo strato impermeabilizzante superficiale e lo strato di isolamento termico. Questo ha la funzione di disperdere il vapore attraverso aperture praticate ai lati del terrazzo.

Ti potrebbe interessare: Se vuoi un bucato dal profumo inconfondibile, devi conoscere questi saponi

Tipologie di coperture esistono per ogni forma di esigenza ed anche prezzo: è ovviamente meglio rivolgersi ad esperti del settore per evitare problemi anche gravi.

Soluzioni meno “drastiche” e più economiche sono costituite ad esempio dall’utilizzo di tende da esterni, come le tende e motorizzate oppure quelle “a vela”. Un altro rimedio decisamente interessante è costituito dall’uso di piante rampicanti che possono fornire una sorta di barriera naturale per i luoghi maggiormente colpiti dal sole. Essenziale tuttavia scegliere il tipo di pianta a seconda dell’angolazione: se ad esempio il terrazzo risulta essere esposto prevalentemente a sud è meglio optare per tipologie di piante molto resistenti al sole e alla siccità.