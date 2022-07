Irritazioni alla pelle dopo la rasatura? ecco una soluzione naturale e veloce

Sia le donne che gli uomini spesso utilizzano il rasoio per depilarsi. Chi ha la pelle più delicata va incontro a rossori, soprattutto in estate. Ma esiste un metodo per eliminare in fretta il rossore e lenire la zona dopo la rasatura. Ecco qual è.

Soluzione naturale per eliminare le irritazioni dopo la rasatura

Le irritazioni post rasatura possono verificarsi se si passa la lama a secco sulla pelle oppure se si fa una pressione eccessiva.

A prescindere dalla tipologia di pelle, meglio evitare entrambe le cose. Le irritazioni possono provocare bruciore e macchie rosse sulla pelle che difficilmente vanno via.

La soluzione è senz’altro utilizzare gel da barba per il viso o altre parti del corpo oppure una crema idratante. Attenzione però, va applicata ogni volta che si passa il rasoio. Altrimenti non avrebbe senso.

Consigli per non irritare la pelle con il rasoio

Le infiammazioni post rasatura spesso coinvolgono le zone delle gambe, delle ascelle o viso e possono interessare sia uomo che donna.

Si verificano quando la pelle è molto sensibile e possono manifestarsi come:

arrossamenti

piccole zone pruriginose

peli incarniti.

È possibile che queste condizioni diano prurito o bruciore e se il disturbo risulta grave meglio rivolgersi ad un dermatologo.

Esistono diversi rimedi per contrastare queste irritazioni, ovviamente la gravità dipende dal tipo di pelle, stessa cosa per il risultato. Ma ecco come si può agire:

La prima cosa da fare è lavare con acqua fresca la parte irritata e rimuovere eventuali residui di prodotto.

la parte irritata e rimuovere eventuali residui di prodotto. Poi asciugare delicatamente con un panno pulito.

Mettere una crema idratante può già aiutare

In caso di rossori più gravi l’aloe vera naturale oppure qualche crema a base di aloe vera aiuta.

Ad esempio gli uomini spesso hanno un’infiammazione cutanea che coinvolge il collo, dopo aver eliminato la barba. Perciò è importante scegliere i prodotti adeguatamente e preparare la pelle nel modo corretto.

In estate poi la situazione può peggiorare, perché già la pelle risulta più sensibile e/o irritata.

Come trattare la pelle irritata in estate

Il sudore è una delle principali cause dell’irritazione e anche l’essere esposti al sole, se ci aggiungi poi una pelle sensibile o una rasatura aggressiva la situazione peggiora. Ecco come prevenire i rossori durante la bella stagione:

preferire abiti in cotone o tessuti morbidi e traspiranti

fare la doccia e alternare acqua calda e fredda

preferire ambienti poco umidi

fare yoga o esercizi di rilassamento per contrastare lo stress

evitare prodotti o materiali particolarmente irritanti come spazzole o spugne

Evitare prodotti e scrub aggressivi

Farsi consigliare da un dermatologo è sempre la scelta migliore, ma idratazione è la parola fondamentale anche per le pelli grasse.

Scrub da fare prima della rasatura

Una volta a settimana, almeno 3-4 giorni prima della depilazione o della rasatura della barba puoi fare uno scrub. Esso aiuterà a rigenerare la pelle, ma attenzione ai prodotti aggressivi.

Puoi optare per un fai da te che sta bene per tutte le parti del corpo: il classico olio di noci e zucchero. Ottimo per idratare ed eliminare i peli incarniti!