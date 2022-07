La piazza più grande della Sicilia visitata da tutto il mondo? Eccola

Una delle piazze più grandi, e più visitate, in tutta la Sicilia si trova precisamente a Palermo. Stiamo parlando di Piazza Pretoria si trova poco distante dai Quattro Canti, esattamente nel baricentro della città storica di Palermo. La fontana è comunemente chiamata “Piazza della Vergogna”, si pensa proprio per la nudità delle statue che compongono la bellissima fontana.

La storia…

La fontana, denominata Piazza Pretoria, mirabile esempio di Rinascimento toscano, occupa tutto il centro della Piazza ed è una delle più belle fontane d’Italia. E’ composta da più anelli concentrici divisi da una vasca d’acqua, sormontati da scalinate che fungono da piccoli ponti e parapetti di marmo. Al centro uno stelo composto da tre vasche posizionate una sull’altra, dove fuoriesce un fusto di marmo che sorregge un puttino con una cornucopia, simbolo mitologico di cibo e abbondanza. La fontana in realtà non fu costruita per questa piazza, ma era stata commissionata alla fine del 1500 per una villa fiorentina. La cura della ricomposizione e dell’adattamento della fontana terminarono nel 1581.

La leggenda

Una leggenda racconta che lateralmente alla piazza sorgeva un convento di monache di clausura e una notte le sorelle, mortificate e vergognate dall’oscena nudità delle statue, scesero in piazza approfittando del buio, ed evirarono le indecenti sculture, per eliminare così le “vergogne che stavano al vento”, ma in effetti non è proprio così, perché se andiamo a vedere di persona possiamo notare che di statue evirate ce ne sono ben poche, quasi tutti gli uomini vantano del proprio membro! Probabilmente il nome “Vergogna” potrebbe provenire dalle lamentele del popolo palermitano che a quel tempo considerò vergognosa la cifra spesa dal Senato per acquistare il monumento.

La fontana

La Fontana di Piazza Pretoria è splendida con le sue 8 statue decorative, ed è considerata senza dubbio il focus di tutta la piazza che, in un’alternanza di piani e scalinate, crea un complesso di grande bellezza architettonica. La fontana è adornata da personaggi leggendari come Tritoni, Nereidi e Sirene. Inoltre sono presenti figure appartenenti alla mitologia come Euterpe e Pegaso e da divinità Romane come Mercurio e Venere. Ad impreziosire ulteriormente la fontana sono gli edifici che la circondano e che quasi le fanno da corona: il Palazzo Pretorio, la Chiesa di Santa Caterina, Palazzo Bonocore e Palazzo Bordonaro.

Piccole curiosità

Se guardiamo bene i nasi delle statue di Piazza Pretoria, potrebbero sembrare posticci, come se fossero stati aggiunti o riattaccati in un secondo momento. Sembra che i nasi andarono in frantumi durante il trasporto da Firenze (dove originariamente si trovava la fontana) da messinesi invidiosi del fatto che la fontana fosse portata a Palermo e non a Messina. Un atto non casuale ma anzi ricco di simbolismo, poichè il taglio del naso era la pena inflitta ai magnaccia. Ad anni e anni di distanza, a noi il messaggio dei messinesi ai palermitani sembra ancora molto chiaro.