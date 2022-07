Tra i rimedi e trucchi casalinghi compare l’alloro, una pianta dai mille benefici usatissima non solamente in cucina. Un esempio è lavare i capi di abbigliamento dopo aver preparato un decotto con alcune foglie di alloro. I risultati sono davvero inaspettati.

Bicarbonato, sale grosso, tè. Tantissimi sono i trucchi tramandatici dalle nostre nonne per prenderci cura dei nostri capi di abbigliamento nel miglior modo possibile e con rimedi alla portata di tutti.

E se per i vestiti più scuri vi è bisogno di una maggiore attenzione affinché questi non sbiadiscano, lo stesso vale per i capi colorati che nel tempo possano perdere la loro brillanti tonalità.

Acqua troppo calda, lavaggi troppo frequenti, detersivi a dir poco aggressivi e così via. Ma una volta che il danno è fatto, piangere sul latte versato non serve a nulla. Piuttosto che gettare via i tuoi capi opachi, puoi dargli una nuova vita e una nuova luce usando l’alloro. Sì, proprio lui, una pianta dalle mille proprietà che anche fuori dalla cucina risulta portentoso.

L’alloro non è utile sono in cucina, ma anche in lavatrice: ecco il segreto

L’alloro può essere utilizzato contro i panni che hanno perso colore. Utilizzato notoriamente per cingere la testa dei laureati. Una tradizione ereditata dall’antica Grecia in cui si creavano corone di alloro per cingere i capi di poeti e letterati. in realtà, l’alloro ha anche innumerevoli altre proprietà.

Le foglie di questa pianta possono essere, infatti, un preziosissimo aiuto per cercare di recuperare il colore originale dei tuoi vestiti. Alcuni le inseriscono direttamente nel cestello della lavatrice, altri optano invece per un decotto. Vediamo subito come realizzare quest’ultimo.

Per ravvivare il colore dei tuoi capi con le foglie di alloro ti occorreranno:

una manciata di foglie di alloro

acqua

bicarbonato

Versa in una pentola le foglie di alloro, 10 ne andranno bene. Aggiungi poi 4 cucchiai di bicarbonato e dell’acqua. Porta la pentola sul fuoco e una volta raggiunta l’ebollizione, fai cuocere per almeno 30 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Trascorso questo tempo fai raffreddare la soluzione e immergici dentro i capi colorati che hanno bisogno di essere salvati e lascia in ammollo per 24 ore. Il giorno dopo lava i vestiti in lavatrice o a mano, noterai la differenza. Mai più capi scoloriti!