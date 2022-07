Nessuno lo sa, ma esiste una quantità precisa di pomodoro da mangiare

Esiste una quantità precisa di pomodoro da mangiare ed è un limite che dovremmo cercare di non superare mai. Il motivo è presto detto: il pomodoro contiene una sostanza che una volta entrata in circolo nel nostro organismo diventa tossica. Il suo nome è solanina ed è parte di altri ortaggi come le patate, i peperoni, le melanzane e, appunto, i pomodori.

Di contro, però, i pomodori contengono un buon quantitativo di micronutrienti come le vitamine e i minerali e sono quindi un toccasana per la nostra salute. Hanno un bassissimo contenuto di grassi e hanno un antiossidante potentissimo: il licopene. Questa sostanza viene assorbita meglio con la cottura dei pomodori o da freschi associati a un filo di olio di oliva.

“Perfetto!”, direte voi. E infatti è proprio il modo in cui siamo soliti mangiare i pomodori. La quantità massima di pomodori consentita durante la settimana è di 5/7 pomodorini piccoli o 2 di medi. Non dobbiamo dunque rinunciare né al pomodoro sulla pizza e nemmeno a mangiarci delle gustose “Friselle” pugliesi.

La quantità precisa di pomodoro da mangiare

Il pomodoro è buono in ogni salsa! Infatti, siamo abituati a consumare il pomodoro sia cotto che crudo. Come abbinamento ai primi piatti nonché alla pizza e agli snack come le bruschette e i panini. Si tratta di un ingrediente naturale che se anche cotto vede solo l’aggiunta di un po’ di olio e qualche spezia.

Il suo sapore è talmente gustoso e avvolgente da diventare un prodotto irrinunciabile all’interno del nostro regime alimentare. Come per ogni alimento, però, neanche con i pomodori possiamo esagerare. La quantità precisa di pomodoro da mangiare è di 5/7 pomodorino tipo ciliegino o 2 pomodori medi.

E se consumiamo il pomodoro cotto o in salsa? La situazione si complica perché è difficile calcolare la quantità massima esatta. Possiamo però fare una media considerando la quantità precisa di pomodoro per una pizza e 3 primi piatti. La salsa in questo caso corrisponderà a circa 80 grammi a settimana. Per quanto riguarda, invece, i pelati consideriamo di consumarne un massimo di mezzo barattolo da 250 grammi.

Bisogna altresì considerare che i pomodori sono degli ortaggi estivi sebbene li troviamo tutto l’anno al supermercato. Per cui il problema del sovradosaggio è legato a questa stagione. Durante l’anno è difficile che superiamo le dosi consentite di pomodoro perché utilizziamo perlopiù la versione cotta.

Pertanto, come dicono gli esperti, anche se qualche settimana estiva mangiamo un po’ più di pomodori freschi dobbiamo considerare il fatto che è una questione limitata nel tempo. Qualche follia estiva la possiamo fare dato che comunque i pomodori non contengono grassi. Questi ultimi sì che sono pericolosi per la nostra salute.

Dobbiamo solo avere l’accortezza che il consumo di pomodori non ci causi delle irritazioni o dei fastidi nel sistema digerente. In quel caso blocchiamo subito l’assunzione dell’ortaggio. In caso contrario, possiamo anche superare le dosi consigliate ma solo per un breve e limitato periodo di tempo. E solo che proprio non riusciamo a rinunciare al gusto rotondo e avvolgente del pomodoro.