Nessuno lo sa, ma non si devono tagliare gli artigli al cane: lo studio

Una delle questioni più accese è proprio quella di capire se è giusto o no tagliare gli artigli del nostro cane. I nostri amatissimi animali pelosi, hanno bisogno di cure ed attenzioni anche per quanto riguarda le unghie. Infatti, proprio come noi umani, anche loro hanno necessità di tagliare le unghie periodicamente perché crescono e possono creare dei fastidi al cane.

Perché tagliare le unghia

A differenza dei cani, le nostre unghia si possono consumare fino a spezzarsi. Tagliare gli artigli dei nostri cani risulta una questione di pura necessità. Le unghie dei cani hanno necessità di essere tagliate perché creano difficoltà, fastidio e anche dolore, di conseguenza non permettono la corretta deambulazione. Le unghie lunghe inoltre si potrebbero causalmente scheggiare, rompere o strappare in modo doloroso. Gli animali selvatici fanno cose che i cani domestici ormai non fanno così spesso come loro: camminano davvero tanto e lo fanno su rocce e sabbie varie. La maggior parte dei cani domestici invece: non cammina abbastanza, e quando lo fa è su tappeti o prati. Certo i cani camminano anche sul cemento ma tutto ciò non è sufficiente ad andare al passo con la crescita delle loro unghie.

Quando tagliarle

Non è possibile indicare con precisione l’età del cane adatta al primo taglio delle unghie. Uno dei metodi più usati per capire quando si tagliano le unghie al cane esiste. Ebbene, è sufficiente osservare il cane ed ascoltare il rumore che fa sul pavimento. Se sentite il rumore vuol dire che le unghie toccano terra ed è il momento di tagliarle. Il taglio delle unghie deve avvenire periodicamente anche in considerazione del fatto che crescono rapidamente. A seconda della razza potrebbe essere necessario tagliarle anche due volte al mese. Il cane di piccola taglia ha generalmente una crescita delle unghie più veloce di un cane di taglia grossa. Questa immagine mostra bene quanto tagliare le unghie del cane.

Come tagliarle

Si può scegliere di tagliare le unghie dei cani in casa oppure, in alternativa portare il cane da un toelettatore che provvederà al taglio. Considerata la velocità di crescita delle unghie dei cani, è consigliabile imparare a tagliarle da soli cosi da non essere obbligati ad andare spesso dal toelettatore. La prima cosa da procurarsi è un tagliaunghie per cani che generalmente sono adatti a tutte le taglie di cane. Si tratta di una tronchese in cui inserire l’unghia del cane e tramite una pressione dell’attrezzo. Una cosa importante da tenere a mente è quella di tranquillizzare costantemente il vostro cane, premiandolo in certi casi, per garantire un momento di tranquillità per poter agire a tagliare gli artigli.