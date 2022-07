Oroscopo Paolo Fox domani, 8 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 8 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 8 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un crescendo che porterà a una magnifica domenica con la Luna nel segno. Dovrai sfruttare la giornata per dare spazio ai sentimenti, anche se in questi giorni ti senti preda di molta confusione e incertezze. E per pensare ai nuovi progetti in vista del tuo futuro. Ottimo periodo per chi lavora in proprio: tirate fuori coraggio! Attenzione, invece, per chi è coinvolto in una causa legale, anche se con Giove favorevole avrà buone chance di vincerla.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani potrai respirare un po’, dopo due giornate piuttosto faticose. L’ideale sarebbe concederti una piccola pausa dal solito ambiente, così da staccare la spina dai pensieri, almeno per un po’. Purtroppo dovrai rimboccarti le maniche e risolvere i tuoi problemi da solo, perché in questo momento le stelle non ti sono di grande aiuto. In amore sarebbe meglio avere la persona giusta accanto, altrimenti alla fine del mese potresti fare i conti con qualche dubbio sul tuo rapporto.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani e sabato saranno due giornate di alta tensione: meglio usare estrema cautela e parlare solo quando necessario. Nonostante tu abbia un oroscopo di grande forza, nelle prossime 48 ore potresti imbatterti in una persona che ti rinfaccerà qualcosa. Cerca di non reagire di pancia, ma conta fino a dieci, prima di aprire bocca, sennò rischierai di fare peggio.

Oroscopo domani: Pesci

Domani e sabato potrebbero essere due giorni interessanti, che ti aiuteranno a ritrovare più positività. Cerca solamente di non evadere troppo con la mente e scappare dalla realtà, dai tuoi impegni di lavoro, di ogni giorno. Perché i Pesci tendono a vivere in un mondo tutto loro che si costruiscono e non stare con i piedi piantati a terra.