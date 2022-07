Pensi che i peli crescono più velocemente in estate? Purtroppo è la verità.

I peli in estate crescono molto più in fretta rispetto al resto dell’anno purtroppo, ci costringono a stare sempre soggette alla depilazione. Certo, ci sono donne fortunate che non hanno problemi e sono sprovviste di peli, altre invece ricorrono subito al laser a diodo.

Ma perché i peli crescono più velocemente in estate?

Gli esperti dicono che si tratta di una condizione fisiologica che deriva dalle più ore di luce presenti e che quindi l’ipotalamo e ipofisi lavorano di più, facendo crescere i peli più in fretta. Crescono circa 0,2-0,3 mm al giorno e questo spiega perché, quando si parla di depilazione dopo qualche giorno le donne si ritrovano la pelle ruvida già. La velocità di ricrescita è determinata da fattori naturali e anche dall’assunzione di determinati farmaci, come ad esempio la pillola contraccettiva.

Quindi care mie, non è solo un impressione è proprio verità.

I metodi di depilazione migliori

Il metodo giusto fa senz’altro la differenza; se volete avere gambe lisce più a lungo dovete evitare crema e lametta. Così i peli crescono più velocemente ovviamente. Invece già con la ceretta, le gambe lisce durano di più perché estirpa il pelo dalla radice.

Ma essendo dolorosa, molte vorrebbero depilarsi senza dolore, quindi evitare la ceretta. Meglio optare per un epilazione diversa e che duri più a lungo come la luce pulsata da preferire per l’inverno o il laser a diodo.

Oppure depilarsi durante le fasi di luna calante…(come i metodi antichi, ma non si sa quanto sia attendibile ormai.)

Come depilarsi per non far crescere velocemente i peli?

Il laser a diodo è un ottimo alleato. Si può lavorare anche in estate e l’esperto sceglierà il vostro fototipo e la tipologia di pelo, inoltre stabilirete insieme quante sedute fare in base alle zone. Ciò aiuta molto ad evitare che i peli crescono più velocemente in estate.

In alternativa per aspettare la ricrescita e non mostrare le gambe ruvide, potresti optare per usare vestiti lunghi o pantaloni ampi a palazzo per non sentire caldo in piena estate.

Oppure usare prodotti a base di chelidonina, ossia una molecola naturale estratta dalla pianta Celidonia che rallenta la ricrescita e ha effetti anti infiammatori. In alternativa prodotti come la papaya, la curcuma e la soya.

Oppure un ottimo trucchetto della nonna: un po’ di ghiaccio appena finita la depilazione! essendo vasocostrittore ritarda la crescita del pelo.

Insomma ne puoi provare qualcuna per evitare di avere sempre la ricrescita che sbuca dietro l’angolo!