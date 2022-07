Una sorpresa può essere rappresentata da qualcosa di fisico, sotto forma di regalo, oppure una notizia o qualsiasi altra forma di avvenimento. In generale si tratta di qualcosa di inaspettato e quindi non previsto, che portano la mente a sviluppare una serie di sensazioni di varia natura. Se a molti piace essere sorpresi, per tantissimi altri la situazione è opposta: queste persone preferiscono la routine anche noiosa a qualsiasi forma di avveninmenti inaspettati e non programmati, anche se non tutti sono uguali, ovviamente. Ecco quali sono secondo lo zodiaco i segni che odiano le sorprese!

Questi segni zodiacali non amano le sorprese. Quali sono?

Sagittario

Odia i “piani prestabiliti” quindi si potrebbe pensare ad un amante del “brivido” o del rischio. Si ma non le sorprese che costituiscono qualcosa di artificioso sopratutto se pianificato ed organizzato. Sagittario è lo “spirito libero” dei segni e detesta qualsiasi forma di cosa “costruita”.

Bilancia

Una sorpresa, anche positiva, scombussola il suo universo che è costituito da certezze o presunte tali del segno della Bilancia che vuole mantenere tutto sotto controllo, sempre e comunque anche a costo di annoiarsi. Bilancia preferisce una noiosa routine ad una sorpresa anche molto gradita.

Vergine

Discorso simile per Vergine, ama le sorprese solo quando non sono tali, ossia quando se le aspetta. Sceglie sempre lui quando ha intenzione di provare emozioni intense e solitamente quando questo accade al di fuori della propria volontà tende ad innervosirsi e non poco. E’ molto “spigoloso” e duro sotto questo punto di vista.