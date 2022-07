Dopo aver affrontato l’ipocrisia e l’incoerenza del mondo maschile, è il momento di analizzare al contrario quali sono gli uomini più coerenti e “fermi” sulle loro posizioni secondo lo zodiaco. Si tratta di personalità che assumono un atteggiamento di coerenza come valore principale nella propria vita, anche se a tratti può farli sembrare eccessivamente “bloccati” su posizioni, oltre ad essere svantaggiose. Sotto molti punti di vista comunque sono degni di rispetto, ma quali sono esattamente questi segni? Quali sono gli uomini maggiormente coerenti secondo lo zodiaco, considerando tutti e 12?

Questi sono gli uomini più coerenti secondo lo zodiaco. Lo avresti mai detto?

Scorpione

Scorpione si “chiede” continuamente se è abbastanza coerente, perchè anche solo in “teoria” questo concetto lo fa sentire bene. Detesta infatti chi potrebbe considerarlo una “banderuola” anche perchè si considera una personalità di sani principi e fortemente legata ad alcuni valori. E’ difficile che Scorpione cambi schieramento o idea in maniera repentina.

Ariete

Altro segno di sani principi ma che agisce in modo coerente in maniera più naturale e “sciolta”. Ariete è un segno dalla testa dura ma che adopera sempre secondo il medesimo modus operandi, ossia in modo legato a certi concetti e difficilmente li abbandona, anche se il contesto può “tentarlo”.

Vergine

Quasi “troppo” coerente, perchè eccessivamente fermo sulle proprie posizioni. Vergine sa benissimo cos’è l’incoerenza ma è un “mondo” di cui non intende minimamente farne parte, anzi riprende molto spesso chi a suo dire rappresenta questo tratto…praticamente ogni persona eccetto lui, verrebbe da dire.