Questo rimedio della nonna ti farà dormire immediatamente in estate

In estate con il caldo e le zanzare non riesci a dormire bene? Spesso accade soprattutto in estate. Anche a chi generalmente non soffre d’insonnia, vuoi scoprire qual è il rimedio della nonna per dormire subito? Eccolo

Ecco il rimedio per dormire subito

Gli essere umani trascorrono fino a un terzo della propria vita a dormire. La mancanza di sonno o la scarsa qualità del sonno stesso, hanno un impatto fortemente negativo sulla nostra salute, sia nel lungo che nel breve termine.

Il problema dell’insonnia è cresciuto notevolmente anche a seguito della pandemia. I disturbi del sonno costituiscono una problematica globale per il 45% della popolazione mondiale.

Gli ultimi dati che provengono dalla ricerca scientifica ci consigliano di non sottovalutare questa patologia, che può derivare da altri problemi di salute: come obesità, diabete, sistema immunitario debole o tumore.

Però spesso accade per qualche periodo di stress o per il caldo in estate e quindi si può optare per qualche rimedio della nonna per andare avanti.

Cosa mangiare e cosa non mangiare assolutamente per dormire

Ad esempio mangiare sia riso che banane è utile per dormire bene tutte le sere. Il potassio e le vitamine presenti sono utili per rilassare e favorire il sonno.

Cibi da evitare ne sono parecchi; la caffeina, ad esempio, è meglio evitarla perchè può provocare insonnia, ansia e tachicardia. Poi meglio evitare l’alcol perché è più difficile metabolizzare l’alcol la sera.

Inoltre meglio evitare anche:

Cibi ricchi di sodio: tipo quelli inscatolati e affumicati. Cibi ricchi di spezie: possono essere difficili da digerire Cibi ricchi fermentati come i vari formaggi Cibi con effetto diuretico che portano ad urinare durante la notte Cibi troppo ricchi in grassi e proteine che rallentano la digestione

Regole per dormire bene

Regolati per andare a dormire a per svegliarti sempre allo stesso orario. Non fare un pisolino di più di 30 min al giorno Evita l’alcol nelle 4 ore prima di dormire Evita anche il fumo Non bere caffeina 6 ore prima di coricarti (caffè, tè e cioccolato Fai esercizio fisico regolare, ma non la sera Usa un letto comodo, perciò cerca di capire se il materasso va bene. Trova una temperatura confortevole per dormire nella stanza, sia in estate che in inverno. Evita rumori e luce Riserva il letto solo per dormire, nè per lavoro nè per attività creative.

In genere questi sono i consigli da seguire, per risolvere se soffrite di un insonnia momentanea, dovuta al cambio di stagione o qualche periodo di stress.

Ma in realtà, se il disturbo è più grave, meglio confrontarsi con uno specialista per capire se dipende da qualche fattore fisico o psicologico. Non è una patologia da sottovalutare e da risolvere con una camomilla, quindi meglio capire bene che tipologia di insonnia è!