Se hai il bicarbonato in casa usalo in questi 3 modi, rimarrai senza parole

Avere del bicarbonato in casa significa possedere un piccolo tesoro nonostante il suo prezzo alquanto irrisorio. Il bicarbonato, infatti, è un prodotto così versatile da poter essere usato in qualsiasi contesto. In questo articolo andremo a sviscerare tre modi per utilizzare il bicarbonato che risultano utili ed efficaci soprattutto in quei momenti in cui non sappiamo più cosa utilizzare.

Il bicarbonato per la cura delle piante

Il bicarbonato è un ottimo fertilizzante per le piante ed è una soluzione efficace per la lotta contro gli afidi. Il metodo di utilizzo per le piante non si discosta molto dagli altri metodi. Infatti, il bicarbonato va ben disciolto nell’acqua da annaffiatura e versato direttamente sulle radici per assicurare la protezione dagli afidi.

Nel caso in cui la pianta abbia già subito un attacco dagli afidi basterà realizzare una miscela acqua a temperatura ambiente e bicarbonato di sodio. La mistura va messa in un contenitore con spruzzino e distribuita su tutta la pianta, in maniera particolare dove sono presenti gli afidi. Qualora la colonia di parassiti avesse già prodotto la melata si può eliminare creando una pasta di bicarbonato e qualche goccia di acqua da spalmare e strofinare sulla pianta. In questo caso bisognerà massaggiare con delicatezza per non graffiare il tessuto vegetativo della pianta.

Pulizie domestiche e bicarbonato

In cucina il bicarbonato di sodio si usa per disinfettare frutta e verdura (basta aggiungere un cucchiaio di bicarbonato di sodio all’acqua di lavaggio) e per velocizzare la cottura dei cereali, come i ceci. Si mettono in ammollo i cereali in acqua e si aggiunge un cucchiaio di bicarbonato di sodio. La cottura diminuirà notevolmente con un buon risparmio di gas.

Ma è nelle pulizie che il bicarbonato di sodio dà il suo meglio. In particolare, nella pulizia delle superfici come quelle della cucina, del bagno o dei pavimenti. Di solito, si aggiunge all’acqua oltre che il bicarbonato di sodio anche dell’aceto di mele e del succo di limone. Questo tris è perfetto per disinfettare, eliminare macchie e aloni.

Un’altra funzione del bicarbonato è quella di addolcire un’acqua casalinga particolarmente calcarea. In questo caso si aggiunge uno o due cucchiai di bicarbonato di sodio nella vaschetta della lavatrice (dipende dal carico del bucato) e si lascia agire. Mettiamo il prodotto all’inizio del ciclo di lavaggio così che funzioni durante tutto il processo.

Il bicarbonato in casa per la cura del viso

Il bicarbonato è un ottimo scrub economico e fai da te. La sua texture morbida non graffia la pelle ed è quindi indicato anche gli incarnati più sensibili. Basterà realizzare una pasta con acqua e bicarbonato e massaggiare bene viso e corpo. Funge anche da colluttorio se aggiunto nell’acqua per risciacquare i denti al termine della normale pulizia. Elimina i cattivi odori dalla bocca.

Ma può essere usato anche sullo spazzolino per sbiancare i denti in modo naturale. Aggiungici una goccia di limone che fortifica il trattamento. Meglio non fare questo trattamento troppo spesso perché potremmo rovinare lo smalto dei denti. Massimo una volta alla settimana.