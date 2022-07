Anche se oggi viene dato per scontato, il cosiddetto bucato, ossia l’atto pratico del lavaggio dei capi di abbigliamento risulta essere una vera e propria conquista dei tempi moderni, per come lo intendiamo oggi: le lavatrici moderne infatti permettono un livello di pulizia a fronte di un consumo energetico ridotto rispetto al passato. Non è un semplice “vezzo” in quanto il risparmio energetico e la “delicatezza” degli elettrodomestici permette di non “danneggiare” troppo velocemente i tessuti.

Da sempre i produttori di detersivi per il bucato hanno conferito diversi “aromi” ai propri prodotti, e sono sopratutto alcuni a conferire un particolare profumo, che a seconda dei riscontri da parte dei consumatori, continuano ad essere sviluppati ed “evoluti”. Quali sono i detersivi da bucato con il “profumo” migliore, se non addirittura inconfondibile?

Se vuoi un bucato dal profumo inconfondibile, devi conoscere questi saponi

Sviluppare detersivi da bucato che possano essere efficaci senza rinunciare al profumo rappresenta una sfida continua. Alcuni produttori ad esempio sono particolarmente portati a creare detersivi maggiormente specifici, ad esempio per i clienti che soffrono di varie tipologie di intolleranze ed allergie.

Uno particolarmente apprezzato risulta essere il Winni’s Naturel Ipoallergenico e non a caso per evitare di sviluppare reazioni allergiche contiene essenze di verbena e sapone di Aleppo.

Molto apprezzato anche il Detox “classico”, riconoscibile per la bottiglia completamente nera. E’ particolarmente indicato per la stagione estiva in quanto la sua azione conferisce agli abiti una sorta di “barriera” antibatterica che risulta essere particolarmente efficace contro il sudore.