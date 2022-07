Se vuoi vedere le cascate più belle in Sicilia, devi conoscere questo tour

Esiste una Sicilia meno nota ma altrettanto ammaliante di quella di poleis greche, cattedrali barocche, fondali cristallini e cannoli. È la Sicilia delle cascate, piccoli tesori naturalistici incastonati in paesaggi selvaggi in cui perdersi lontano dall’aria ingabbiante della città. Oggi vi parliamo di uno dei posti più affascinanti dove potrete vedere delle cascate mozzafiato: stiamo parlando delle Gole dell’Alcantara.

Le Gole e le cascate

Nella provincia di Messina a soli 20 km da Taormina, all’interno del Parco Fluviale dell’Alcantara, troviamo le Gole dell’Alcantara. Si tratta di veri e propri canyon formati da pareti nere laviche alte fino a 50 metri, e larghe fino a 5 metri a forma di prisma, sviluppatesi in seguito al processo di raffreddamento della lava. Ci troviamo in uno dei luoghi più spettacolari della Sicilia, con flora e fauna rarissima e con un paesaggio naturalistico unico in Italia. Addirittura fino agli anni Cinquanta il sito era sconosciuto, forse per questo si è conservato così bello e intatto. Il nome Alcantara, deriva dal nome del fiume che le attraversa, chiamato dagli arabi Al qantar. Significa “vaso” e fa riferimento alla forma delle gole che il fiume ha scavato nella pietra.

Le cascate dell’Alcantara sono senza dubbio le più famose in Sicilia. Parte dell’omonimo Parco Fluviale, a Motta Camastra, in provincia di Messina, le cascate dell’Alcantara si stagliano in un luogo di cui il turismo non è valso a deturpare il volto selvaggio. Il fragore dell’acqua che si dipana tra pietra lavica e oleandri, riecheggia melodioso per tutta l’area che ogni anno incanta innumerevoli visitatori.

Cosa fare alle Gole

All’intero di questo posto mozzafiato sarà possibile fare una serie di attività differenti fra loro. Fra il Bike tour, per gli appassionati di bici e mountain bike; degustazione di prodotti bio dell’azienda Terralcantara, con stand con miele, marmellate e liquori che derivano dai tanti agrumeti presenti nel Parco e tanto altro. Inoltre le Gole dell’Alcantara sono perfette per gli amanti del trekking ma anche per chi ama gli sport fluviali. Puoi dedicarti al body rafting, risalendo controcorrente il fiume per ammirare e toccare con mano i meravigliosi basalti colonnari con l’assistenza di istruttori specializzati. Inoltre col canyoning, l’itinerario più caratteristico, si attraversano le gole più importanti con tratti ripidi che seguono lo spettacolare e imprevedibile corso del fiume. In alcuni casi si arriva in grotte nascoste davvero particolari.

Per i più piccoli

Le Gole dell’Alcantara sono adatte anche per i più piccoli. C’è infatti il body rafting baby che garantisce divertimento tra rocce laviche, rapide e cascatelle con l’assistenza di istruttori. Oppure lo Spray Park, un’area giochi aperta d’estate per bambini e ragazzi di tutte l’età. Scivoli colorati, getti d’acqua, fontane e tanti altri giochi acquatici, che lo rendono un luogo ricreativo e ludico. Adatto anche per chi non sa nuotare.