Shiba Inu è una nota criptovaluta che funziona sulla blockchain di Ethereum, la quale offre sicurezza e funzionalità. Nasce come “Dogecoin Killer” e il suo sviluppatore è anonimo. Ha visto un netto rialzo intorno a Settembre 2021.

Oggigiorno ci sono circa 497 bilioni di token SHIB in circolazione, con un’offerta totale di 1 biliardo. Da questi presupposti molti investitori hanno rischiato e inviato su questa criptovaluta, sperando in un rialzo sempre più alto e quindi si guadagnare molti soldi. Non sta però andando proprio così.

Shiba Inu, ecco quanto varrà tra un mese: le previsioni sconvolgenti

Secondo alcuni esperti Shiba Inu non durerà per molto, infatti si pensa che si possa azzerare entro il 2030. Questo è stato detto proprio da uno studio portato avanti dalla Finder, nel quale di 36 esperti, il 73% ha previsto un fallimento da parte di questa criptovaluta. Il suo azzeramento, a quanto pare non é un eventualità ma una certezza ma l’unica cosa che non si sa é quando possa succedere effettivamente questa cosa. Quindi si consiglia di vendere questa criptovaluta, prima che sia troppo tardi e perdere tutti i guardagli avuti fino ad ora. Questo consiglio però non è molto seguito, infatti almeno il 63% dei trader di Coinbase ha investito in SHIB, anche se il suo valore è in discesa. C’è da dire però che ultimamente sono molte le criptovalute che stanno perdendo valore, anche le più famose.

Molti esperti, pensano che dopo i vari investimenti in quasi tutte le criptovalute esistenti (con la speranza di guadagnare nel mondo delle criptò), si possano concentrare solo su quelle più solide e affidabili.

Fatto sta, che investire in questa criptovalute senza futuro, non è una cosa molto promettente. Sicuramente, quando si investe ci sono sempre dei rischi da prendere in considerazione, ma ci dovrebbe essere un minimo di sicurezza e certezza.