STOP scarafaggi: ecco cosa odiano e come allontanarli

Se vuoi dire stop scarafaggi una volta per tutte, dovrai conoscere cosa odiano e come allontanarli. Sì, perché come ogni insetto, anche blatte e scarafaggi hanno i loro punti deboli. Se farai leva su questi, riuscirai tenerli lontani da te. Nelle prossime righe ti riveleremo cosa fare per eliminare scarafaggi, e altri insetti, da casa tua.

Ecco come dire STOP scarafaggi una volta per tutte

Gli scarafaggi sono esserini timidi e poco coraggiosi. Con in caldo trovano la forza di intrufolarsi nelle nostre case alla ricerca di un riparo umido, buio e poco caotico dove sopravvivere e riprodursi. Tutto quello di cui hanno bisogno è un po’ di cibo, acqua e un anfratto sicuro. Trovarlo tra le mura domestiche è semplicissimo: a loro basta un cantuccio sotto il lavello del bagno o dietro un elettrodomestico in cucina per accamparsi.

Ti potrebbe interessare: 5 rimedi incredibili per allontanare naturalmente le formiche: ecco quali

Scarafaggi e blatte si cibano di briciole, residui organici, come resti di unghie, pelle e capelli, ma anche di cellulosa, carta e cartone. Se riescono a cavarsela molti giorni senza nutrimento, hanno bisogno di acqua per sopravvivere. In casa troveranno sempre un piccolo ristagno nel lavabo, in un sottovaso o nella ciotola del cane. Ecco perché se vuoi allontanare questi sgradevoli insetti, dovrai scoprire cosa odiano.

Cosa odiano gli scarafaggi?

Dire stop a scarafaggi e blatte è possibile, ma dovrai conoscere le debolezze del tuo nemico. Questi molesti invasori hanno un olfatto particolarmente sviluppato che li fa orientarsi anche al buio in piena notte. Se giocherai con astuzia, potrai trasformare questo loro punto di forza in una debolezza. Sei pronto a eliminare scarafaggi e blatte da casa tua per sempre?

Aglio

Come molti insetti, anche le blatte odiano alcuni odori forti. Se userai l’aglio potrai dire stop scarafaggi in un batter di ciglia. Per rendere ancora più efficace il rimedio, potrai intaccare alcuni spicchi di aglio e lasciarli in giro per la casa, dove hai avvistato gli invasori. Oppure potrai preparare un macerato di aglio e peperoncino che spruzzerai lungo le zone di passaggio.

Alloro e rosmarino

Tra i migliori repellenti per gli scarafaggi ci sono queste due piante aromatiche. Il loro aroma particolarmente intenso è mal digerito dalle blatte che se ne terranno alla larga. Procurati una manciata di foglioline di alloro, pochi rametti di rosmarino, sistemali dentro sacchetti o in piccole ciotole che piazzerai nei luoghi più opportuni.

Sapone di Marsiglia

Contro le blatte anche il sapone di Marsiglia andrà bene! Potrai usarlo liquido o a scaglie, il risultato sarà lo stesso: dirai stop scarafaggi una volta per tutte. Ti basterà scioglierne un po’ dentro l’acqua calda e poi travasarlo in un flacone spray. Dovrai quindi spruzzare il repellente naturale fai-da-te nei nascondigli preferiti di questi insetti.

Aceto

L’aceto non è solo il tuo più prezioso alleato nella pulizia di casa, ma può sostituire in maniera efficace un insetticida chimico ed eliminare gli scarafaggi da casa tua. Una volta che lo avrai diluito con un po’ di acqua potrai passarlo sulle superfici di casa, sui davanzali delle finestre, intorno agli scarichi e sotto le porte.

Erba gatta

Allontanare blatte e scarafaggi con l’erba gatta sarà un gioco da ragazzi. Occorrerà collocare alcune piantine nei punti di passaggio di questi ospiti sgraditi e potrai liberarti di loro definitivamente. Se inoltre hai un gatto in casa, farai felice anche il tuo piccolo felino!