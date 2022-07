Anche azioni di “routine” ma necessarie come fare le pulizie può non essere così semplice come potrebbe sembrare, e l’enorme platea di prodotti concepiti per essere utilizzati in modo sempre più specifico e “tecnologicamente” all’avanguardia sono fattori che hanno di fatto riempito il mercato di prodotti molto diversificati che tuttavia con il tempo ed in maniera graduale cambiano la nostra idea che abbiamo dei detersivi.

Calcolando quelli per il bucato, negli ultimi anni c’è stata una certa tendenza che ha portato prodotti “nuovi” concettualmente ad affiancare quelli più tradizionali, basti pensare ai detersivi in pod, ossia le capsule che contengono una particolare tipologia di detersivo molto concentrato in speciali capsule. In generale è il detersivo per il bucato liquido che in molti casi è diventato molto più concentrato e spesso efficace anche se questo può causare alcuni problemi.

Allarme detersivi: scoperti questi 3 che hanno sostanze nocive per la pelle

Uno studio realizzato in Francia attraverso una rivista “60 millions de consommateurs” ha analizzato diverse tipologie e marche di detersivi liquidi, sia in capsule che tradizionali ed ha evidenziato l’efficacia ma rapportata all’effetto “negativo” sulla pelle, stilando una sorta di classifica tra quelli più facili da acquistare e diffusi.

In definitiva tra quelli in capsule il più efficace ma anche quello più “ricco” di sostanze chimiche potenzialmente dannose risulta essere il Dash 3 in 1, mentre fa decisamente meglio Ariel, diffuso anche in Italia. Maggiori sono le sostanze chimiche dalla conclamata efficacia contro lo sporco e maggiori sono i possibili rischi sia per il nostro organismo se ne viene a contatto, ma anche per l’ambiente.