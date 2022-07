Alloro: svelati 5 usi casalinghi che nessuno conosce ma amerà

I 5 usi casalinghi dell’alloro sono tramandati dalle nonne che conoscevano bene la pianta aromatica e l’amavano per le innumerevoli proprietà. Siamo soliti usare l’alloro per impreziosire i piatti accostando le foglie aromatiche agli arrosti o ai vari secondi di carne. Il gusto dell’alloro è talmente deciso da sovrastare tutti gli altri sapori. Per questo non bisogna esagerare quando si usa l’alloro in cucina.

Questa sua particolarità può rivelarsi utile, però, in altri ambiti. Infatti, non a caso, l’alloro è la soluzione ideale per risolvere alcuni problemi casalinghi che causano a tutti un po’ di ansia. In questo articolo andremo a vedere 5 usi casalinghi dell’alloro che siamo sicuri ti interesseranno e che proverai subito.

Usi casalinghi efficaci: l’alloro elimina odori

L’alloro è una soluzione stupefacente per eliminare l’odore di fritto, di fumo, di chiuso e di muffa dalla casa. Se arieggiare non basta per eliminare questi fastidiosi odori che tendono ad attaccare anche i complementi di arredo, possiamo provare come soluzione definitiva l’alloro. Basterà mettere in infusione una decina di foglie fresche di alloro per far sì che il profumo si propaghi per tutto l’ambiente domestico sovrastando la puzza.

Quando il macerato si sarà raffreddato potremo filtrare la miscela e inserirla all’interno di un contenitore a spray. Spruzziamo il contenuto sulle tende e sui cuscini del divano se riportano ancora qualche traccia di odore molesto.

In lavatrice

L’alloro in lavatrice serve per profumare i capi e anche per garantire una certa robustezza alle fibre del tessuto. Così i vestiti appariranno in salute mentre il colore sarà più vivo e brillante. Mettiamo le foglie di alloro in un sacchetto di organza e lo collochiamo nel cestello della lavatrice. Oppure possiamo utilizzare la miscela creata con l’infusione dell’alloro da mettere nella vaschetta della lavatrice.

In questo passaggio la miscela va introdotta all’ultimo ciclo di lavaggio altrimenti le alte temperature di tutto il processo di pulitura inficerebbero le proprietà pulenti e profumate dell’alloro.

L’alloro al posto del sale

Il gusto deciso e persistente dell’alloro viene usato come sostituto al sale perché sovrasta il sapore delle pietanze e non fa sentire la mancanza del sale. Può essere usato con le verdure bollite, con le patate o nelle preparazioni al cartoccio. Questa soluzione è particolarmente utile per chi soffre di ipertensione o chi deve tenere sotto controllo il dosaggio del sale nella propria dieta.

Le tisane di alloro e altro: gli usi casalinghi di benessere

L’alloro favorisce la digestione quando abbiamo fatto un pasto abbondante o quando ci sentiamo debilitate. Alle proprietà digestive si vanno ad aggiungere quelle antisettiche, ideale in caso di infiammazione o attacco virale, e quelle antiossidanti per favorire la rigenerazione della pelle e delle cellule e frenarne così l’invecchiamento.

Per quanto riguarda la cura della nostra pelle, l’alloro è anche l’ingrediente fondamentale per il sapone di Aleppo. Il sapone viene realizzato con l’olio di alloro noto per le sue qualità antisettiche e antimicrobiche. È perfetto per le pelli miste e grasse in quanto favorisce l’eliminazione dei batteri che causano brufoli e punti neri.