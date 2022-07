Le personalità che non sembrano fermarsi un attimo sia fisicamente ma anche e sopratutto emotivamente sono tante: in molti casi è il contesto a sviluppare questa tendenza che rappresenta l’unico modo per sopravviere in un mondo oramai sempre più di fretta. E’ pur vero che alcune personalità in modo non così infrequente sono famose per essere frenetici anche quando non c’è un reale bisogno di esserlo. La frenesia infatti è una forma di atteggiamento legato alla bramosia che risulta anche “poco controllato” da parte di chi è effettivamente frenetico, e in molti casi questo modus operandi influenza chi è accanto a loro. Ecco i segni più frenetici dello zodiaco!

Attenzione a questi segni, sono i più frenetici dello zodiaco!

Ariete

Non dovrebbe stupire trovare Ariete in lista: è un profilo che non è particoalarmente sofferente nell’essere sempre così frenetico, smanioso e anche decisamente nervoso ma in maniera abbastanza controllata da non essere considerato “fuori controllo”.

Sagittario

E’ un frenetico “positivo”, in quanto è ricco di energia positiva, anche perchè ha una personalità così “grande” e ingombrante che questa forma di energia riesce a contagiare anche gli altri. Anche quando si arrabbia mantiene questo atteggiamento che non è mai fuori controllo.

Capricorno

Il frenetico ingiustificato. Capricorno evidenzia una fastidiosa tendenza ad essere caustico e frenetico in modo anhe fastidioso e disturbante, sopratutto nei contesti in cui non è necessario. Questo rappresenta un modo per “distinguersi” dagli altri e di far parlare di se seppur non in modo positivo. Lo fa apposta quindi? In parte si.