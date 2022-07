Il basilico è una pianta erbacea annuale, aderente alla famiglia delle Lamiaceae, e vanta circa 60 varietà che si diversificano per l’aspetto e l’aroma. Nativo dell’Asia tropicale e dell’India, il basilico si è diffuso dal Medio Oriente in Antica Grecia e in Italia dai tempi di Alessandro Magno.

Questa pianta è diventato un simbolo del nostro paese e delle nostre cucine, un versatile compagno di tutte le nostre pietanze. Il basilico è molto usato sia per i suoi aromi ma anche per le sue tante proprietà benefiche. Il primo che elenchiamo è il ferro. Difatti se mangiassimo ogni giorno 200 gr di basilico fresco crudo avremmo già appagato il nostro bisogno di ferro giornaliero. Tale minerale, la cui carenza causa anemia e scarsa ossigenazione dei tessuti con conseguente stanchezza cronica, è spesso mancante nella nostra alimentazione, specialmente in caso di regime alimentare vegetariano o vegano. In questi casi rivolgere un attento sguardo all’utilizzo delle erbe aromatiche può essere un’intelligente soluzione.

La vitamina C è una delle vitamine presenti in grandi quantità nel basilico fresco, ma che si annulla totalmente quando impieghiamo il basilico secco. Inoltre il basilico sembra riportare delle proprietà galattogene e pertanto può essere valido in caso di allattamento, qualora fosse ritenuto sicuro dal proprio medico curante e proprietà ansiolitiche.

Basilico crudo: fa male? Ecco la verità che nessuno si aspettava

In questo studio, in particolare, è stata dimostrata l’attività ansiolitica dell’estratto idroalcolico del basilico e del suo olio essenziale. L’effetto è stato paragonato a quello dei più comuni farmaci, con effetti molto positivi. Attenzione però, il basilico non lo si può mangiare in grandi misure, quindi fate attenzione altrimenti potrebbe originare sintomi sgraditi tra questi il mal di pancia.

Come per tutti i cibi anche questo può scatenare allergie o intolleranze alimentari. Fate inoltre attenzione all’uso della sua essenza. Questa non è per uso orale almeno che non sia specificato sull’apposita confezione del prodotto. Gli oli essenziali quando si usano sulla pelle sono da sciogliere con oli vettori.

Quindi possiamo dire che questa pianta è un’autentica miniera d’oro di proprietà benefiche, ma ha anche alcune controindicazioni. Tutto sta sempre nel non esagerare in modo da non far uscire quei piccoli effetti collaterali di questo fantastico alimento.