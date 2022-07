Come togliere i fiori secchi dal gelsomino: la soluzione è semplicissima

Togliere i fiori secchi dal gelsomino è un’operazione facilissima che può essere compiuta tranquillamente a mano. Così facendo, la tua pianta produrrà sempre fioriture estive durature e rigogliose. Sei pronto a scoprire come coltivare e pulire dal secco il tuo gelsomino?

Togliere i fiori secchi dal gelsomino: come fare

Prima di scoprire come togliere i fiori secchi dal gelsomino, vediamo le cure necessarie per coltivare questa bellissima pianta in vaso e perché i fiori si appassiscono. Il gelsomino è una fra le piante più amate per via delle sue incantevoli fioriture e del fogliame verde brillante.

Coltivarlo in vaso è possibile e non richiede particolari attenzioni. Risulta una scelta vincente nel caso in cui vivi in un luogo in cui l’inverno è molto rigido. In questo modo potrai spostare il tuo gelsomino al riparo, non appena arrivano le prime gelate.

Affinché la tua pianta cresca sana e rigogliosa e non abbia fiori secchi, dovrai rispettare alcuni semplici accorgimenti.

Vaso ampio: se vuoi coltivare il gelsomino, dovrai utilizzare un vaso grande almeno 30 cm . Se dovrai rinvasare la pianta, perché le radici si sono sviluppate parecchio, ti converrà procurarti un recipiente ampio almeno 2 cm in più rispetto al precedente.

. Se dovrai rinvasare la pianta, perché le radici si sono sviluppate parecchio, ti converrà procurarti un recipiente ampio almeno 2 cm in più rispetto al precedente. Terreno adatto: dovrà essere un terreno morbido e drenante , ricco di sostanze organiche . L’ideale sarebbe un terreno composto per gran parte da terriccio fertile e una piccola parte di ghiaia o argilla. Se il gelsomino dovrà affrontare un inverno molto rigido, bisognerebbe aiutarlo, aggiungendo anche della torba.

, . L’ideale sarebbe un terreno composto per gran parte da terriccio fertile e una piccola parte di ghiaia o argilla. Se il gelsomino dovrà affrontare un inverno molto rigido, bisognerebbe aiutarlo, aggiungendo anche della torba. Annaffiature: in estate la pianta dovrà essere annaffiato tutti i giorni , meglio al mattino o in serata. In autunno e in primavera bisognerà irrigarla solo tre volte alla settimana, mentre durante l’inverno basterà darle acqua quando il terreno sarà del tutto secco.

la pianta dovrà essere annaffiato , meglio al mattino o in serata. In autunno e in primavera bisognerà irrigarla solo tre volte alla settimana, mentre durante l’inverno basterà darle acqua quando il terreno sarà del tutto secco. Esposizione al sole: il gelsomino cresce e si sviluppa bene se collocato in un luogo esposto in pieno sole, per alcune ore ogni giorno, e nella mezz’ombra. Se lo terrai in casa, dovresti piazzarlo vicino alla finestra o a una fonte di luce.

Ecco perché i fiori del gelsomino diventano secchi

In genere, i fiori secchi da togliere sono quelli appassiti dopo una normale fioritura. Sarà sufficiente rimuoverli man mano, per favorire la produzione di nuovi fiori. Può capitare, però, che il gelsomino abbia fiori secchi per altre ragioni.