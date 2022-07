La pacatezza risulta essere una forma estremamente conosciuta e solitamente apprezzata del comportamento umano che porta chi è degno di questa denominazione ad avere una forma di controllo su qualsiasi impulso, sopratutto quello evidente. Una personalità pacata infatti è sempre portata ad essere ragionativa e tranquillizzante, e in quasi tutti i casi anche nelle situazioni più complicate queste personalità tendono a mantenere l’obiettività necessaria e non far preoccupare o innervosire gli altri. Dopo aver affrontato il contesto femminile, oggi prendiamo in esame quello maschile: ecco gli uomini più pacati secondo lo zodiaco.

Conosci gli uomini più pacati? Fanno parte di questi segni zodiacali

Sagittario

Ha tantissimi pensieri per la testa eppure nella quasi totalità dei casi l’uomo Sagittario ha una forma di controllo delle proprie emozioni e reazioni da “calma olimpica”. Sagittario è mediamente istintivo ma impara fin da ragazzino a sapersi comportare anche nelle situazioni complesse, senza reprimere ciò che prova.

Bilancia

Tranquillo, serafico e pacato, in quasi tutti gli ambiti. Rispetto a Sagittario fa un po’ di sforzo in più e gli altri possono percepire un po’ di artificiosità nel suo comportamento. Anche se ciò è senza dubbio vero, Bilancia nella controparte maschile al netto di qualche comportamento un po’ “spocchioso”, è indubbiamente portatore “sano” di calma.

Leone

Sembra superficiale a tratti ma dietro la sua pacatezza si nasconde una più che discreta profondità. Solo che Leone non fa pesare quasi mai i propri problemi e sa benissimo come calmare e “narcotizzare” una situazione pesante e fastidiosa. Una sorta di “pacificatore”.