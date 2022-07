Anche la personalità più paziente e tranquilla ha comunque una forma di “limite” dei propri nervi che una volta superato causa una manifestazione di ira e nervosismo più o meno incontrollabile. Essere irritabili evidenzia una forte tendenza a non saper e/o non voler controllare i propri nervi. Per questi individui basta veramente poco per “scattare” in qualsiasi ambito, anche se non sono necessariamente poco pazienti: alcuni semplicemente hanno più elementi che sono in grado di stimolare i nervi. Quali sono i segni più irritabili dello zodiaco?

Conosci i segni più irritabili di tutti? Sono questi 3!

Acquario

Spesso da l’impressione di essere sempre adirato, ma allo stesso tempo sa “stare sulle sue” e comprende al 100 % quanto è importante l’impressione che da. Però diversi fattori e criticità lo portano ad essere irritabile e poco importa il livello di scuse che prova a presentare per mettere una “toppa” ai danni che ha fatto.

Pesci

Anche il “calmo per eccellenza” Pesci è in realtà piuttosto irritabile anche se non è particolarmente evidente nel senso tradizionale nel termine. Pesci si “tiene quasi tutto dentro” ma in realtà è solo una sorta di convinzione che ha: esternamente traspare in maniera evidente ogni emozione legata al nervosismo.

Ariete

Ariete prende la vita come va, a 100 all’ora, e per questo motivo risponde e controbatte colpo su colpo ad ogni critica o presunta tale che arriva al suo indirizzo. Non si “arrabbia” così spesso ma da sempre l’impressione di essere li per lì per sfogarsi ed “esplodere” in un evidente turbinio di nervi.