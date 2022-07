Anche la persona più “aperta” ed “trasparente” inevitabilmente “nasconde” volontariamente o meno, diversi segreti, solitamente quelli che fanno parte della vita personale e che magari raccontano il passato del soggetto. Il contesto dei segreti rappresenta qualcosa di estremamente interessante dal punto di vista psicologico e permette in molti casi anche di capire il grado di affidabilità di una persona. Solitamente quelli più riservati sono anche coloro che amano o comunque sono portati a mantenere segreti, sopratutto i propri. Quali sono, secondo lo zodiaco, i segni che custodiscono maggiormente il proprio “reparto” dei segreti?

Ecco i segni zodiacali con più segreti! Attenzione a loro!

Acquario

Chiunque conosca un Acquario in maniera approfondita, non può che confermare una certa natura introspettiva e profonda. Non dovrebbe sorprendere quindi trovarsi di fronte ad una personalità estremamente “nascosta”, ma Acquario riesce anche a fare di più, ossia è realmente pieno di segreti anche quando sembra essere “trasparente”.

Gemelli

Mantiene un sacco di segreti, ma lo fa in modo così naturale da non destare sospetti. Per questo motivo Gemelli è famoso per essere il segno che da meno l’impressione di avere segreti, in quanto nei contesti sociali appare alla mano e decisamente “aperto”.

Leone

Discorso simile anche per Leone che è un po’ come un iceberg, ma non nel senso che è freddo, tutt’altro. Il senso è da ricercarsi in una naturale propensione al custodire segreti, sia propri che quelli degli altri. Leone infatti sembra solo “trasparente” e superficiale ma sopratutto per quanto riguarda il proprio passato è un maestro nel “far perdere le tracce”.