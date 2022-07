Il comportamento umano rappresenta da sempre un’importante fonte di conoscenza, e dalla concezione della psicologia che ha portato anche alla psichiatria l’idea stessa di un “carattere” ha iniziato a costituire qualcosa di solo parzialmente scalfito dalla conoscenza attuale. Il carattere viene percepito, semplificando molto, un mix tra esperienza accumulata e capacità di interpretare le esperienze. Anche se può farci stare “male”, è evidente che spesso le persone amino dipingere loro stesse “migliori” di quanto sono, additandosi capacità che in realtà non hanno oppure non in maniera così importante. I segni presuntuosi dello zodiaco sonoo tendenzialmente i seguenti:

Ecco i segni zodiacali più presuntuosi, secondo lo zodiaco. Li conosci?

Vergine

Non ama assolutamente definito presuntuoso, ma in buona sostanza, Vergine dimostra almeno a parole e anche con i fatti (pur ponendo un enorme enfasi nel farlo) un talento generale più elevato rispetto alla maggior parte delle persone. Non ama “dipingersi” verbalmente come migliore ma attraverso varie tipologie di linguaggio.

Toro

E’ presuntuoso ma si tratta sopratutto di una “maschera”, un personaggio che ama rappresentare. In realtà è molto sensibile e disponibile ma per dare l’idea di essere sempre molto forte e in completo controllo della situazione evidenzia una tendenza alla “spacconaggine” pura e semplice.

Sagittario

Fa pochissimi complimenti ed apprezzamenti e sembra essere a tratti “distaccato” dal mondo reale. Questo perchè Sagittario ama crearsi la propria comfort zone. Questa forma di convinzione che lo porta ad essere presuntuoso e tendente al fastidio ma è anche in questo caso qualcosa facile da “smascherare”.