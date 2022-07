Ecco la lista delle riserve naturali più belle in Sicilia e che in pochi conoscono

La Sicilia gode di un immenso patrimonio naturalistico tutto da scoprire. Grotte, spiagge, parchi, riserve naturali: tutto in un’unica regione. Ecco perché in estate, con più giorni di vacanza, è bello sfuggire dal circuito mainstream e darsi all’esplorazione delle altre bellezze naturali della regione. In particolare, in Sicilia sono presenti quattro parchi regionali e ben 76 riserve naturali! Ecco una piccola lista delle riserve naturali più belle.

Riserva dello Zingaro

Nel tratto di costa che va da San Vito Lo Capo a Castellammare del Golfo, per sette chilometri di natura incontaminata si estende la Riserva Naturale dello Zingaro. Perfetta per chi desidera immergersi in una natura senza tempo, dove passato e presente si fondono armoniosamente, non potrà fare a meno di visitarla. Piccole baie pavimentate da candidi ciottoli, mare che durante il giorno si tinge di inattesi toni di verde e di azzurro, scogli appuntiti che separano le diverse spiaggette, macchia mediterranea che sembra tuffarsi nel mare e antiche case coloniche costruite sulla roccia.

Le Saline di Marsala

Dune bianche, specchi d’acqua e mulini caratterizzano un angolo della Sicilia che proprio non può mancare nella listadelle cose da vedere. Nel tratto di strada che da Trapani raggiunge Marsala le Saline dello Stagnone sono uno spettacolo per gli occhi. Una tavolozza di colori che varia in base alla posizione del sole. Si dice che da lì, lungo la via del sale, si possa vedere uno dei tramonti più belli del mondo, talmente bello da sembrare dipinto dalla sapiente mano di un artista. Le Saline di Marsala si trovano all’interno della Riserva Naturale Orientata Isole dello Stagnone che si estende nel tratto di mare compreso tra capo San Teodoro e capo Boeo o Lilibeo e comprende quattro isole: Mozia, Isola Grande, Schola e Santa Maria. Fa parte della Riserva anche la laguna dello Stagnone, divenuta nel corso dei secoli ambiente adatto per la realizzazione e coltura del sale.

Riserva di Capo Gallo

La particolarità della riserva marina naturale è che dista appena 12 chilometri dal centro della città di Palermo. Questo serbatoio di biodiversità offre un assortimento unico di habitat grazie anche al suo isolamento geografico, alla morfologia selvaggia di alcuni versanti, al contatto con il mare. Il territorio, la cui estensione è di circa 586 ettari, è caratterizzato da un’eterogeneità di habitat e dalla presenza di numerose specie endemiche, ragione per cui è compreso nell’elenco dei siti di importanza comunitaria

Gole dell’Alcantara

Nella provincia di Messina si trova un posto mozzafiato meta di molti turisti. Stiamo parlando delle Gole dell’Alcantara. Si tratta di veri e propri canyon formati da pareti nere laviche alte fino a 50 metri, e larghe fino a 5 metri a forma di prisma, sviluppatesi in seguito al processo di raffreddamento della lava. Ci troviamo in uno dei luoghi più spettacolari della Sicilia, con flora e fauna rarissima e con un paesaggio naturalistico unico in Italia. Il nome Alcantara, nome del fiume che le attraversa, venne chiamato dagli arabi Al qantar. Questa parola significa “vaso” e fa riferimento alla forma delle gole che il fiume ha scavato nella pietra.