La potatura estiva serve per appoggiare una maggiore fioritura ma, al tempo stesso, se si potano le piante errate si va a danneggiare la crescita. Un altro pericolo è rappresentato dalle scottature, che possono guastare inevitabilmente i rami scoperti e lasciati in pieno sole. Ma la potatura va fatta nei giusti periodi per questo vi elencheremo alcuni alberi da non potare nel mese di luglio.

Ecco quali sono gli alberi da NON potare a luglio: la lista

Iniziamo con il Pioppo. Questo arbusto viene normalmente scelto perché assume spontaneamente un bel portamento colonnare o piramidale. Le potature sono nella maggior parte dei casi del tutto superflue. Importante è al momento dell’acquisto scegliere un esemplare ben equilibrato, controllando sia il tronco sia i rami laterali. Nei lunghi periodi possono rendersi necessari dei tagli di conservazione con lo scopo di rimuovere branche malate o mal orientate. Questo tipo di trattamento si effettua prima della ripresa vegetativa, tra marzo e aprile. I rami morti possono invece essere eliminati in qualsiasi momento. Quindi è altamente sconsigliato farlo nei mesi caldi, compreso luglio.

Passiamo ora all’acero. Questo albero ha circa duecento diverse specie native dell’Europa, dell’America, della Cina e del Giappone. Prospera nelle zone collinari, submontane e in pianura e può raggiungere un’altezza di circa trenta metri. L’acero va potato distante dal periodo vegetativo. L’ideale sarebbe farlo in inverno, nelle zone con stagione mite e non troppo rigida o a marzo, prima che si gonfino le gemme. La norma della potatura per alberi come aceri e betulle indica il mese di aprile come periodo perfetto per poter potare. In realtà in questo periodo si eliminano solo i rami guastati dal gelo o spaccati dal vento invernale, quindi evitare assolutamente di farlo in nei mesi più caldi come luglio.

Infine l’ultimo albero da non potare in questo periodo è il ginepro. La potatura del Ginepro serve per dare alla pianta la forma voluta ed evitare che la stessa maturi in modo disordinato. È possibile intervenire, tra febbraio e marzo, con una potatura progressiva o con una potatura di limitazione dei rami. Quindi se avete questi alberi dovete stare attenti a non potarli durante i periodi caldi, anche se avete molto tempo libero e volete occuparlo sulla botanica, dovete ricercare alberi perfetti per la potatura a luglio.