E’ evidente che risulta impossibile piacere a tutti, per via di una serie di motivazioni molto diversificate. Se, per sommi capi, abbiamo la tendenza ad essere accettati e perlomeno non così disprezzati dalla maggior parte delle persone che ci circondano, per alcuni questo “obiettivo” è difficile, più degli altri. Alcune personalità, in quasi tutti i casi in maniera non volontaria (ma non mancano le eccezioni), sono infatti portate ad essere considerati “Poco simpatici” se non addirittura odiosi per vari motivi. Quali sono, secondo lo zodiaco, i segni più odiosi e detestabili?

I segni più odiosi dello zodiaco sono questi. Attenti a loro!

Vergine

Non intende piacere a tutti, e sostanzialmente è coerente anche nel comportamento. E’ a tratti classista, giudica in alcuni casi con troppa fretta ed è sempre fermo sulle proprie convinzioni. Inoltre, risulta essere decisamente poco simpatico anche il tratto che lo contraddistingue maggiormente, ossia è sempre portato a non ammettere mai una colpa, anche quando si trova nel torto marcio.

Bilancia

E’ considerato da molti “falso” perchè ostenta una sicurezza pur essendo in molti casi più insicuro e “debole caratterialmente” di tante altre persone che magari tende a giudicare in modo non evidente ma “dall’alto verso il basso.” Bilancia sa bene che l’impressione è tutto, in molti casi, ma spesso prende troppo alla lettera questo ragionamento.

Cancro

Imprevedibile, emotivo, a tratti lunatico: Cancro non è un segno “cattivo” me spesso viene considerato odioso perchè non portato al cambiamento e sopratutto a migliorare se stesso. E’ insomma come “scontrarsi contro un muro di gomma”.