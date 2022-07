Il ragno non solo ti protegge dagli insetti, ma porta fortuna: ecco la verità

Capita molto spesso di ritrovarci un ragno dentro casa. Grande o piccolo la reazione sarà sempre la stessa: quella di rimanere terrorizzati alla sola vista. Ma, ancor prima di scacciarli o addirittura ucciderli, tenete a mente che vi possono tornare molto utili per scacciare insetti fastidiosi. E in più, porta fortuna!

Il ragno porta ricchezza

Secondo le leggende popolari, trovare in casa un ragno significa l’arrivo di un guadagno, di ricchezze. Più vi troveranno ragni più ci sarà ricchezza. Ebbene sin dai tempi antichi, si sosteneva che vedere un ragno potesse annunciare un evento fortunato e piacevole. Le credenze risalgono alla nascita di Cristo: si pensa che siano stati proprio i ragni a creare una grande tela protettiva all’entrata della grotta nella quale si erano nascosti, trovando rifugio. Vedere un ragno tessere una tela al mattino indica l'”avvento” di un periodo fortunato, vederlo fare la tela significa l’arrivo di viaggi. Anche vedere un ragno muoversi su una parete, o averlo addosso, indica un periodo di fortuna.

Ci aiutano a scacciare questi insetti

Gli studiosi degli insetti, in particolare i ragni, sostengono che questi animali sono fondamentali per il nostro ambiente. Grazie ai ragni e alle ragnatele che costruiscono, è possibile tenere sotto controllo le popolazioni di alcuni insetti molto più fastidiosi e nocivi, come: le mosche, zanzare e altri parassiti. Un vero e proprio antiparassitari al naturale.

La loro importanza nell’ecosistema

I ragni svolgono infatti un ruolo molto importante nella catena alimentare, essendo in grado di eliminare ogni anno dai 400 agli 800 milioni di tonnellate di insetti. Senza questi predatori, il pianeta sarebbe infestato di mosche, moscerini, zanzare, pappataci, scarafaggi, moscerini, pulci e cimici. Si tratterebbe di uno scenario per noi davvero invivibile. Se si considera poi che i ragni che troviamo nelle nostre case non sono aggressivi, né tanto meno pericolosi per l’uomo, possiamo ad occhi chiusi considerarli dei nostri alleati. È sì vero che esistono in natura delle specie molto pericolose e letali, ma i comuni ragni di casa sono per lo più innocui e non attaccano l’uomo a meno che non si sentano in pericolo.

Piccola curiosità

Con questi piccoli insetti, da sempre, si consiglia di adottare la politica del “vivi e lascia vivere”. Anche perché questi animaletti si nutrono di insetti per noi fastidiosi. Ogni ragno quotidianamente è capace di mangiare l’equivalente del suo peso in insetti. Senza poi dimenticare che nutrendosi di parassiti come pulci, blatte, zecche e zanzare, contribuiscono a ridurre la diffusione di malattie anche tra i cani e i gatti. A questo punto è decisamente meglio lasciarli dondolare sulle loro tele, strumenti grazie ai quali rimuoveranno naturalmente quegli insetti che noi dovremmo invece eliminare spruzzando nell’aria prodotti chimici nocivi.