Il calcare si deposita ovunque ci sia un flusso d’acqua e danneggia gradualmente rubinetti e superfici. Ormai diventato un vero problema a livello domestico, soprattutto quando attacca le nostre lavatrici.

Il calcare è una vera e propria roccia sedimentaria, che si mostra come un solido, bianco, opaco deposito gessoso difficile da rimuovere dalle nostre superfici che vengono a contatto con l‘acqua. La sua costituente principale è il carbonato di calcio. Nel dettaglio, l’acqua contiene ioni di calcio e spesso anche ioni di magnesio e altri tipi di bicarbonato. La misura per litro di questi minerali specifica la “durezza” dell’acqua. La patina che vediamo sulla superficie è composta dai depositi di carbonato di calcio raccolti quando l’acqua calcarea vapora e la superficie si asciuga.

Per colpa dei depositi di calcare, superfici ed elettrodomestici si danneggiano rapidamente. I vetri della doccia, ad esempio, sorgono meno trasparenti, le piastrelle divengono sempre più opache così come i rubinetti del bagno e della cucina. Più passa il tempo, più la situazione si aggrava: il ferro da stiro fa uscire sempre meno vapore e dai rubinetti l’acqua inizia a colare più pacatamente, come se fossero bloccati. Tutti questi problemi sono dovuti al calcare. Prima forma un alone, quindi si inspessisce progressivamente fino a formare delle incrostazioni bianche molto dure.

Lavatrice sporca di calcare? Prova questo rimedio naturale incredibile

Vediamo adesso un modo naturale per rimuovere il calcare dalla nostra lavatrice. I rimedi naturali più efficienti contro il calcare della lavatrice sono i meravigliosi tre compagni delle pulizie domestiche: parliamo di aceto bianco, limone e bicarbonato.

Tali ingredienti hanno un alto potere disincrostante, disinfettante e decalcificante e assicurano pulito e igiene in maniera efficace ma delicata. Vediamo adesso l’applicazione del bicarbonato. Molto efficace per ripulire non solo il cestello ma anche la vaschetta del detersivo.

Questa volta puoi congiungere un cucchiaio (circa 25 g.) in linea retta al detersivo ed eseguire il lavaggio. Una volta al mese ricordate di fare un lavaggio a vuoto, infilando nella vaschetta 150 g. di bicarbonato: funzionerà anche a temperature più basse di 60° e la lavatrice ritornerà a essere pulita e igienizzata da qualsiasi residuo di calcare. Quindi eccovi un rimedio naturale molto buono per poter ripulire la lavatrice dal calcare e poter dormire sonni tranquilli.