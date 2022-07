Nessuno lo sa ma i gatti odiano questi 5 odori: ecco quali e perché

I gatti sono animali noti per la cura maniacale della loro igiene, al punto che possono dedicare anche il 30% della giornata a leccarsi il manto. L’attenzione alla pulizia riguarda anche l’ambiente in cui vivono: se, infatti, ci sono dei profumi che reputano particolarmente sgradevoli, tendono ad allontanarsi infastiditi.

1: gli agrumi

I gatti non amano frutti quali arance, limoni, lime. Infatti esistono alcuni repellenti per gatti che contengono essenze del genere. Se per esempio, vuoi che il gatto smetta di entrare in giardino perché mangia i fiori o le piante, puoi spruzzare un po’ di olio essenziale di arancio o spargere delle bucce di qualche agrume. Dato che oltre all’odore non sopportano nemmeno il sapore, è possibile che si mantengano lontani dalla zona per evitare queste sostanze. Per questo motivo chi non ha gatti ma ha il problema che i gatti randagi o quelli del vicino entrano nel suo guardino sceglie di preparare una miscela di acqua e agrumi come uno dei prodotti per allontanare i gatti.

2: pepe e spezie

I gatti non amano l’odore, né tanto meno il sapore, di cibi piccanti, speziati o troppo conditi come per esempio il pepe, la senape e il curry. Fortunatamente il loro istinto li porta a rifiutare le spezie, anche perché se dovessero ingerirle potrebbero subire gravi conseguenze perché il loro organismo non è in grado di metabolizzare tali sostanze. Se il tuo micio dovesse ingerire pepe o spezie potrebbe avere vomito e diarrea. Tuttavia, un repellente per gatti da esterni molto usato è il pepe macinato sulle piante: il gatto per istinto sa che si tratta di una sostanza nociva e soprattutto fastidiosa, per cui si terrà lontano dal giardino

3: saponi e deodoranti

I gatti non sopportano odori forti e chimici, mentre noi esseri umani adoriamo i profumi, sia personali che per dare un aroma di pulito ai vestiti o alla casa. Se hai un gatto, però, fai attenzione a saponi e prodotti di pulizia che si scelgono sia per pulire la casa che per pulire lettiera, ciotole e per prenderti cura della tua igiene personale: potrebbero far allontanare il gatto.

4: sabbia della lettiera sporca

I gatti quando si avvicinano alla lettiera per fare i bisogni e la trovano sporca hanno una reazione del tutto infastidita. Infatti, potrebbero addirittura arrabbiarsi e fare i bisogni in un luogo dove non li farebbe mai, come sul divano, in una pianta o su qualche vestito caduto per terra. Chi ha un gatto sa quanto questi animali prestino attenzione alla propria pulizia e igiene personale e per questi felini non c’è nulla di peggio che dover fare i bisogni in un posto sporco o vicino alla zona in cui mangiano.

5: Pesce andato a male

I gatti assomigliano a noi esseri umani anche in questo. Una cosa è amare il pesce e un’altra è amare l’odore del pesce andato a male, cosa che nessuno fa. Lo stesso discorso vale per i gatti, quindi mai cercare di dargli pesce marcio perché innanzitutto non lo mangerà e, se dovesse farlo, rischi di farlo ammalare o di causare un’intossicazione alimentare.