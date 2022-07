Non tutti i burro cacao fanne bene alle labbra! ecco quali evitare

Il burro cacao è molto usato dalle donne sia in estate che in inverno per far guarire le labbra screpolate. Ma non sempre fa bene, bisogna sceglierlo accuratamente.

Burro cacao: ecco quale scegliere e i consigli

Esso è una sostanza naturale ricca di benefici per labbra, pelle e capelli.

Il famoso burro si estrae dai frutti del cacao maturi che vengono fatti fermentare, essiccare, tostare e poi vengono pressati per ottenere il burro.

Si utilizza a scopo alimentare o per arricchire alcuni cosmetici, consente infatti maggior idratazione.

Benefici per la pelle

Idratante: il burro di cacao è un potente idratante naturale, ricco di grassi che favoriscono la morbidezza.

il burro di cacao è un potente idratante naturale, ricco di grassi che favoriscono la morbidezza. Anti-age: è ricco anche di antiossidanti tra cui acido oleico, acido palmitico e acido stearico. Questi acidi grassi sono benefici per la pelle in quanto formano uno strato di protezione dagli agenti esterni ma contrastano anche i radicali liberi.

è ricco anche di antiossidanti tra cui acido oleico, acido palmitico e acido stearico. Questi acidi grassi sono benefici per la pelle in quanto formano uno strato di protezione dagli agenti esterni ma contrastano anche i radicali liberi. Antinfiammatorio: il burro di cacao è anche anti-infiammatorio e lenitivo per la pelle.

Benefici per la salute

Aiuta le difese immunitarie

Favorisce la stabilità degli ormoni

Migliora l’umore: il burro di cacao aumenta i livelli di endorfina e serotonina nel cervello, il che a sua volta migliora l’umore in generale.

il burro di cacao aumenta i livelli di endorfina e serotonina nel cervello, il che a sua volta migliora l’umore in generale. Migliora la salute del cuore: si tratta di un grasso in grado di salvaguardare il cuore

si tratta di un grasso in grado di salvaguardare il cuore Combatte la stitichezza: il cacao e il burro possono aiutare a contrastare la stitichezza e a migliorare le funzioni intestinali.

Come scegliere il burro cacao

In commercio esistono tantissime varianti, da quelli in stick a quelli da spalmare, basta controllare l’inci.

Infatti spesso può essere mescolato con altri olii minerali che determinano una bassa concentrazione dell’olio di burro di cacao. Quindi bisogna capire se è del tutto naturale o meno.

Per quanto riguarda quello puro, esiste in due versioni:

Non raffinato: forma grezza con odore di cioccolato, molto più scuro.

forma grezza con odore di cioccolato, molto più scuro. Raffinato: è più chiaro e con un odore meno forte, di solito a stick.

L’opzione migliore è quella di acquistare in un negozio biologico, uno che sia puro per evitare problemi.

Perché le labbra restano screpolate?

Molte persone si lamentano spesso del fatto che le labbra risultano essere sempre screpolate nonostante l’uso del burro cacao. Sapete perché? L’eccessivo utilizzo provoca una “dipendenza” e questa dipendenza genera l’effetto opposto ossia le labbra si seccano ancor di più.

Non ce ne rendiamo conto, ma spesso esageriamo. Appena le labbra si seccano siamo lì a rimetterlo per tante volte al giorno e ciò provoca una disidratazione. Inoltre se si usano gli stick petrolati poi è facile che non facciano bene alle labbra a lungo andare.