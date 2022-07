Oroscopo domani 9 luglio 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, l’oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani sabato 9 luglio 2022. Se siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo i pianeti in amore e nel lavoro, leggete le seguenti previsioni per domani dei due famosi astrologi.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Siete ansiosi di conoscere in anteprima il vostro futuro? Leggete l’oroscopo di domani 9 luglio.

Oroscopo Paolo Fox domani – 9 luglio 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Per il segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani sarà una buona giornata, anche se il meglio arriverà domenica prossima. Piccole provocazioni per il Toro, domani l’amore potrebbe sorprendere i Gemelli. Il Cancro potrà ritrovare la fiducia nell’amore.

Domani il Leone avrà bisogno di particolare prudenza, mentre la Vergine avrà una buona capacità di azione sul lavoro. Domani la Bilancia dovrebbe cominciare a pensare al futuro con più fiducia e spensieratezza. Lo Scorpione avrà ancora ispirazioni e intuizioni da non sottovalutare, merito della Luna nel segno.

Domani il Sagittario avrà una giornata piuttosto interessante. Finalmente il cielo concederà una tregua dalle tensioni ai nati in Capricorno. Domani l’Acquario dovrà fare molta attenzione a ciò che dirà e a come lo dirà. Infine, i Pesci dovranno tornare con i piedi piantati a terra.

Oroscopo Branko domani – 9 luglio 2022

Oroscopo domani Branko – Domani l’Ariete si sentirà libero di amare, di vivere storie estive travolgenti e avventurose. Il Toro dovrebbe concedersi una piccola pausa e andare in piscina o al mare. Domani i Gemelli potranno decidere un traguardo preciso da raggiungere. Il Cancro avrà uno sguardo particolarmente brillante che non passerò inosservato.

Domani il Leone dovrà affrontare uno spiacevole contrattempo, forse un guasto in casa. La Vergine recupererà un buon dialogo con fratelli e amici. Domani la Bilancia dovrà leggere fra le righe, prima di accettare. Lo Scorpione potrà staccare la spina e trascorrere una giornata di relax al mare.

Domani il Sagittario dovrà fare una revisione dei suoi progetti. Le stelle favoriranno i nuovi incontri per il Capricorno. Domani l’Acquario dovrà usare estrema cautela ed evitare di fare dispetti o provocazioni inutili. Infine, i Pesci avranno un desiderio crescente di andare via dalla folla.