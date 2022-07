Oroscopo domani Paolo Fox, 9 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox sabato 9 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 9 luglio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una buona giornata, anche se il meglio arriverà domenica con il passaggio della Luna nel segno dell’amico Sagittario. Approfittane, per recuperare in amore. Sul fronte lavorativo servirà ancora un po’ di pazienza, se qualche progetto sembra ancora “congelato”. La fine del mese aiuterà a riprenderlo in mano e avviarlo.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani ci sarà ancora la Luna storta con cui fare i conti che potrebbe portare qualche piccola provocazione. Cerca di farti scivolare addosso le cose, anche se dovessi avere a che fare con persone che faranno finta di non capire cosa vuoi da loro. Non vale la pena arrabbiarsi.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani l’amore potrebbe sorprenderti, se ti lascerai andare. I Gemelli che hanno chiuso una relazione da poco dovranno sforzarsi di mollare un po’ di diffidenza. Anche se sembri sempre il giullare dello zodiaco, in realtà è una facciata che usi per nascondere la tua grande vulnerabilità.

Oroscopo domani: Cancro

Domani si preannuncia una giornata molto interessante per l’amore. Dovresti impegnarti per ritrovare più fiducia nei sentimenti e buttarti alle spalle lo stress vissuto negli ultimi tempi. In questo giorno metti da parte i problemi e le incertezze del lavoro e dedicati alle persone amate.