Oroscopo domani Paolo Fox, 9 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, sabato 9 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 9 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani servirà particolare prudenza, altrimenti rischierai di mandare al diavolo qualcuno. Il fatto è che quando si recupera più forza, grazie a un cielo benevolo, si rischia di esagerare, perfino di peccare di troppo orgoglio. Fai attenzione, anche in amore.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani sentirai di avere una buona capacità di azione nel lavoro. Dovresti concentrarti sulle relazioni, allargare i tuoi contatti, anche se in genere tu sei una persona che centellina i propri rapporti. È un buon momento per le relazioni interpersonali. In amore occorrerà anche un po’ di cautela.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovresti provare a scrollarti di dosso le tensioni provate nei mesi scorsi e cominciare a guardare avanti con più fiducia. È tempo di riprendersi un po’ di leggerezza e serenità. Approfitta dell’estate, per fare un’escursione in mezzo alla natura, un viaggio in qualche posto lontano.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani la Luna sarà ancora nel tuo segno e ti regalerà intuizioni profonde. Non sottovalutarle, perché potrebbero portarti lontano! Ti aspetta una giornata interessante: approfittane, per portare avanti i tuoi progetti, seguendo un’idea intuitiva, un’ispirazione del momento, come piace fare a te.